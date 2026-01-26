FREEMAIL
IMAMO REAKCIJU ODVJETNIKA /

USKOK odlučio o Thompsonovoj prijavi protiv Tomaševića koji mu je zabranio drugu Arenu

USKOK odlučio o Thompsonovoj prijavi protiv Tomaševića koji mu je zabranio drugu Arenu
Foto: Davor Javorovic/luka Antunac/pixsell

Odvjetnik Marka Perkovića Thompsona za RTL Danas je krajem prosinca potvrdio da će zagrebačkog gradonačelnika i direktora zagrebačke Arene prijaviti USKOK-u zbog nedobivanja dozvole za drugi koncert

26.1.2026.
12:11
Dunja StankovićKatarina Brečić
Davor Javorovic/luka Antunac/pixsell
USKOK je odbacio kaznenu prijavu koju je trgovačko društvo Infinite show d.o.o. podnijelo protiv zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i direktora Arene Zagreb Sretana Šarića zbog neodobrenja zakupa Arene za drugi koncert Marka Perkovića Thompsona 28. prosinca prošle godine. 

USKOK je u ponedjeljak objavio da je kaznena prijava odbačena jer na temelju analize i pregleda dokumentacije nisu ostvarena prijavljena kaznena djela, niti drugo kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti. 

"Rješenjem o odbačaju kaznene prijave trgovačkom društvu Infinite show d.o.o. dana je uputa o pravu na preuzimanje progona", zaključuju iz USKOK-a. 

Odvjetnik pjevača Andro Marijanović za RTL Danas je poručio da rješenje o odbacivanju kaznene prijave još nisu dobili. "Nakon što bude uručeno, proučit ćemo razloge za navodnu odluku i donijeti odluku o eventualnim daljnjim koracima vezano za preuzimanje kaznenog progona", kazao je. 

Podizanje kaznene prijave protiv gradonačelnika i direktora Arene odvjetnik je najavio još u prosincu.

"Gradonačelnik Tomašević iz svog osobnog interesa postupao je na štetu interesa Grada Zagreba, odnosno gradskog proračuna. Isključivo da bi se dopao svojem političkom tijelu, nije dozvolio drugi koncert u Areni. Zato je jučer Arena Zagreb bila prazna, umjesto da bude u zakupu i ostvari određeni prihod gradskog proračuna", pojasnio je odvjetnik govoreći o kaznenim prijavama.

Zagrebački gradonačelnik još je u listopadu potvrdio da je odobren prvi koncert 27. prosinca u Areni, no zahtjev izvođačevog menadžmenta za drugim koncertom dan kasnije je odbijen. 

