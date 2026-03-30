Uhićena crnogorska političarka iz 18+ afere: Pojavila se snimka, evo što je napravila

Mirjana Pajković (36), bivša državna tajnica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, uhićena je u ponedjeljak nakon što je na autocesti na području Kolašina vozila brzinom od 202 kilometra na sat, javlja portal Vijesti.me.

Uprava policije na društvenim mrežama objavila je snimku prekršaja. "Službenici Mobilne jedinice prometne policije danas su na autocesti na području Kolašina zaustavili su i kontrolirali osobu M.P. (36) iz Podgorice", stoji u objavi u kojoj se navode samo inicijali političarke.

🚔🚨Službenici Mobilne jedinice saobraćajne @PolicijaCG su danas na auto-putu, na teritoriji Kolašina zaustavili i kontrolisali lice M.P. (36) iz #PG.

👮⚖️Imenovana je lišena slobode zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene brzine - upravljanja vozilom brzinom od 2⃣0⃣2⃣ km/h❗️ pic.twitter.com/5QnnEem9ik — Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG) March 30, 2026

Dodaje se da je uhićena zbog prekoračenja maksimalno dopuštene brzine, koja na autocesti inače iznosi 100 kilometara na sat.

Eksplicitne snimke

Podsjetimo, Pajković je javnosti postala poznata početkom ove godine, nakon skandala u koji je bio umiješan i Dejan Vukšić, bivši direktor Agencije za nacionalnu sigurnost i savjetnik crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića.

U fokusu afere bile su eksplicitne snimke, na kojima se, kako je Pajković kazala tužiteljstvu, nalaze ona i Vukšić. Oboje su dali ostavke na svoje pozicije.

Pajković je protiv Vukšića podnijela tri kaznene prijave i optužila ga za neovlaštenu distribuciju eksplicitnih snimki. Tvrdi i da je bila izložena prijetnjama i ucjenama. Vukšić je pak naveo da mu je ona u listopadu 2024. godine ukrala mobitel i zloupotrijebila ga.

