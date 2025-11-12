FREEMAIL
STRAVA NA CESTI /

U teškoj prometnoj nesreći na Pagu poginula žena, jedna osoba ozlijeđena

U teškoj prometnoj nesreći na Pagu poginula žena, jedna osoba ozlijeđena
Foto: Rtl Danas

Prema prvim informacijama u prometnoj nesreći sudjelovao je osobni automobil, a od posljedica nesreće jedna osoba je smrtno stradala na mjestu događaja dok je druga osoba prevezena u bolnicu

12.11.2025.
17:59
Tajana Gvardiol
Rtl Danas
U teškoj prometnoj nesreći u srijedu oko 15.15 sati na otoku Pagu poginula je žena. Nesreća se dogodila na državnoj cesti DC-106, dionica Vrčići - Gorica. Na mjesto događaja odmah su upućene sve žurne službe, izvijestila je PU zadarska.

Prema prvim informacijama u prometnoj nesreći sudjelovao je osobni automobil, a od posljedica nesreće jedna osoba je smrtno stradala na mjestu događaja dok je druga osoba prevezena u Opću bolnicu Zadar radi pružana liječničke pomoći.

Od 16.35 sati na dionici navedene ceste promet je obustavljen radi obavljanja očevida te se odvija obilaznim pravcima.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravična prometna nesreća na zagrebačkoj zaobilaznici, kamion je proletio kroz ogradu

Prometna NesrećaPagSudar
