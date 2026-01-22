Zapanjujuće otkriće u Zadru, fra Stipe otkrio detalje: 'Neprocjenjiva za hrvatsku kulturu'

Gvardijan Samostana sv. Frane u Zadru fra Stipe Nosić prije tri dana pronašao je najstariju inkunabulu u Hrvatskoj, za koju se dugo smatralo da je izgubljena, a o svom otkriću u četvrtak je u Zadru izvijestio javnost.

"Uz stotinjak inkunabula koje se nalaze u našim, franjevačkim samostanima, ova je najstarija, a riječ je o fragmentu od samo četiri stranice latinskog teksta Biblije (Vulgate) koja je 1462. godine tiskana u Mainzu u tiskari Johannesa Fusta i Petera Schöffera", kazao je fra Nosić.

Foto: Sime Zelic/pixsell

Objasnio je da je ta dva lista otisnuta na pergameni u samostanskoj knjižnici još 1916. registrirao antikvar i bibliofil Ernst Philip Goldschmidt iz Beča.

Ulomak iz proroka Amosa i list iz Evanđelja po Marku

"Tu inkunabulu u svojoj knjizi „Inkunabule u Narodnoj Republici Hrvatskoj“ naveo je i Josip Badalić sa signaturom knjižnice sv. Frane 'I – 8'. O inkunabuli su pisali i Šime Jurić i Vatroslav Frkin 1985. i 1990. godine, ali ne zna se jesu li je uistinu i vidjeli", objasnio je.

Foto: Sime Zelic/pixsell

Istaknuo je i da franjevci, koji su posljednjih dvadesetak godina živjeli u samostanu sv. Frane u Zadru, također nisu znali gdje se ona nalazi. "Zbog toga su i zadarski konzervatori u inventar umjetnina samostana, koji su radili 2010. godine, za nju napisali da nedostaje", dodao je.

Pronađeni fragmenti sadrže ulomak iz proroka Amosa i list iz Evanđelja po Marku, s ručno oslikanim inicijalima u crnoj i crvenoj boji, što je karakteristično za najranije tiskane knjige.

Foto: Sime Zelic/pixsell

"Cijene za ovu inkunabulu zapravo nema. Ona je za hrvatsku kulturu neprocjenjiva jer se svugdje navodi kao najstarija tiskana knjiga u Hrvatskoj", ustvrdio je fra Nosić.

