U Kupi se pojavila masna mrlja, postavljene plutajuće brane: Oglasili se vatrogasci

Nakon sinoćnje dojave vatrogascima u Petrinji da rijekom Kupom pluta masna mrlja, vatrogasci su postavili plutajuće brane za prikupljanje mogućeg onečišćenja i da bi spriječili ulazak u pogon za obradu vode, a trenutno nema prijavljene ugroze za stanovništvo, doznaje se u četvrtak od vatrogasaca.

Dojava Javnoj vatrogasnoj postrojbi (JVP) o uočenoj masnoj mrlji na Kupi stigla je u srijedu iza 21 sat. Kako bi se spriječio mogući ulazak onečišćenja u pogon za obradu vode u Petrinji na teren je odmah izašla petrinjska Javna vatrogasna postrojba.

Zatražena je i ispomoć vatrogasne postrojbe DVD-a Stružec, specijalizirane za sanaciju eko incidenata, koja je na mjesto onećišenja stigla s tri vozila, čamcem i osam vatrogasaca.

Pregled terena

Izvršen je prvi vizualni pregled terena, postavljene su plutajuće brane na Kupi za prikupljanje onečišćenja te trenutno nema prijavljene ugroze za stanovništvo, navode vatrogasci.

Za sada nije poznata veličina masne mrlje niti kako se našla u rijeci Kupi. Djelatnici vodocrpilišta i Vatrogasci Grada Petrinje prate daljnju situaciju i nadziru plutajuće brane.

POGLEDAJTE VIDEO: Mojmiru šokirali prizori iz Dubrovnika: 'Zar opet?'