Tisućama Hrvata na račun će sjesti 154,50 eura ovoga tjedna: Evo točno kada i kome

Ovoga petka počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za rujan u iznosu od 154,50 eura za gotovo 19 tisuća korisnika, najavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) u ponedjeljak, za što je osigurano 2.925.153,65 eura iz Državnog proračuna.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe imaju hrvatski državljani s navršenih 65 godina, s prebivalištem na području Hrvatske u neprekidnom trajanju od 10 godina prije podnošenja zahtjeva, uz ostale uvjete:

da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju

niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe (309,00 eura)

da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi

da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi

da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora.

Kako podnijeti zahtjev?

Zahtjev za nacionalnu naknadu može se podnijeti bilo kada i to osobno u područnom uredu HZMO-a prema mjestu prebivališta, preporučeno poštom ili u sustavu e-Građani.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani za stjecanje prava. Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

