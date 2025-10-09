Golema novost u online plaćanju: Uvodi se 'semafor', evo što on znači kad ga vidite

Od 9. listopada u svim državama članicama Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj, na snagu stupa nova zakonska obveza o regulaciji plaćanja, takozvana VoP (Verification of Payee).

Njime se želi smanjiti mogućnost grešaka, ali i prijevara u uplatama.

Po novom ime i prezime primatelja i upisani IBAN moraju se podudarati. Ako se ne podudaraju, primatelj će dobiti upozorenje da ime primatelja nije isto kao i ono koje je registrirano na pojedini bankovni račun.

Ovo će vrijediti za sve transakcije.- od gotovinskih do osobnih primanja, uplate mirovina ili socijalnih davanja do svih ostalih transakcija.

Obavijest će izgledati kao semafor - zeleno će znati da se ime i broj računa podudaraju, žuti signal da je podudaranje blisko (na primjer ako postoji tipfeler), a crveni signal značit će da se podaci ne podudaraju.

Poslije upozorenja sa semafora, sami ćete moći odlučiti hoćete li svejedno odobriti transakciju te pojedinac za to preuzima odgovornost.

Dodatno, novost je i da se sve transakcije moraju provesti gotovo trenutačno, odnosno u svega nekoliko sekundi bez obzira na to koji je dan ili doba dana.

To znači da se transakcije mogu provesti i usred noći, izvan radnog vremena, vikendima...

Instant plaćanje odnosi se i na plaćanje, na primjer, komunalnih usluga, računa za vodu i slično te će se transakcija provesti u svega deset sekundi.

