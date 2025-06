U paklu rata zapelo 28 Hrvata, kopneni putovi smrtonosni, nebo zatvoreno - čekaju se letovi spasa

Svih 28 hrvatskih državljana koji su se prijavili za evakuaciju iz Izraela dobro su i na sigurnom, rekla je u ponedjeljak hrvatska veleposlanica u Izraelu Vesela Mrđen Korać, dodajući da su u tijeku razgovori s izraelskom vladom kako bi ih se evakuiralo spasilačkim letovima aviokompanije El Al.

"Imamo preostalih 28 hrvatskih državljana koji su registrirani za evakuaciju iz Izraela, koji nisu zainteresirani za evakuaciju kopnenim putem. Zračni promet je blokiran, no od jučer su otvoreni kopneni prijelazi prema Jordanu i prema Egiptu", kazala je Mrđen Korać Hini.

Međutim, dodala je da putovanje do kopnene granice s Egiptom traje pet sati i to kroz izraelski teritorij koji nema ni skloništa ni zaštite te se po sigurnosnim protokolima ne može preporučiti.

Jordan na putanji raketa

"Za Jordan je nešto kraće, no jordanski zračni prostor je također povremeno blokiran jer je Jordan na putanji raketiranja. Tako da dolazak do granice s Jordanom, a i sam Jordan nije siguran, odnosno vrlo je rizičan", rekla je.

Istaknula je da su "svi hrvatski državljani dobro i svi su na sigurnom" te da među njima također postoji i velik broj onih s izraelskim državljanstvom.

"A Izraelcima nije niti dozvoljeno korištenje tih graničnih prijelaza bez dozvola, upravo zbog sigurnosti", navodi.

Mrđen Korać rekla je da veleposlanstvo može pomoći onima koji se odluče za kopnenu granicu da pronađu odgovarajući prijevoz do tamo, a zatim i slobodna mjesta na europskim zrakoplovima iz Jordana ili Egipta.

Spasilački letovi najranije 19. lipnja

Međutim, rekla je da je preporuka veleposlanstva da se pričeka da krenu "spasilački letovi El Al-a, izraelske aviokompanije koja planira vratiti Izraelce u Izrael".

Naglasila je da se vode razgovori s izraelskom vladom da se ti zrakoplovi "iskoriste za evakuaciju hrvatskih državljana" kada izraelska aviokompanija "koja ima proturaketne sustave ugrađene u svoje zrakoplove, bude krenula po svoje izraelske državljane".

Veleposlanica je kazala da je jučer objavljeno da to neće biti moguće prije 19. lipnja, no da to "ne znači da će biti 19., sada se samo zna da do 19. neće biti moguće".

"Ne znači da se to neće promijeniti za sat vremena jer se situacija prilagođava situaciji na terenu, odnosno ratištu", dodala je.

Foto: Profimedia

'Dramatična' atmosfera

Atmosferu u glavnom gradu Tel Avivu, ali i u Haifi i svim okolnim gradovima je opisala kao "vrlo dramatičnu".

"Nakon 619 dana rata i raznih situacija u ova zadnja tri dana od početka ovog rata, situacija je bitno različita jer su pogođene civilne mete, stambeni kompleksi. Velik je broj ranjenih, njih stotine, i također velik broj mrtvih civila", rekla je.

Pojasnila da je izraelska strana civilne žrtve tumači kao "strategiju iranske strane da bi se izvršio dodatan pritisak na Izrael ne bi li prekinuo svoje napade".

"Međutim, svakako su civili žrtve, je li to namjerno ili ne, teško je vjerovati da bi netko namjerno gađao civilne žrtve, ili su to kolateralne žrtve određenih vojnih meta koje su također usred gradskih četvrti, to je teško procijeniti", rekla je veleposlanica u Izraelu.

