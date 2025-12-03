U Osijeku otvorena marina sa 175 novih vezova vrijedna 2,8 milijuna eura

Državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek u utorak je u Osijeku otvorio novo izgrađeno pristanište – riječnu marinu „Donji grad“, s ukupno 175 vezova, u što je uloženo 2,8 milijuna eura.

"Riječ je o investiciji financiranoj iz državnog proračuna, koja će podići kvalitetu života građana Osijeka, onih koji su na poseban način vezani uz rijeku Dravu", kazao je Tušek, dodajući da će nova marina kao javni vez biti okrenuta turizmu i ljudima koji uživaju u ljepotama rijeke Drave.

Foto: David Jerkovic/pixsell

Iva Horvat, ravnateljica Lučke uprave Osijek, rekla je da se pristanište sastoji od pet jednakih pontona i ima ukupno 175 vezova. "Napokon su i građani Donjeg grada u Osijeku dobili pristanište koje će biti sigurno za privez njihovih čamaca", kazala je Horvat, napomenuvši da to sve sada čini lijepu cjelinu s novom šetnicom i doprinosi vizuri grada.

"Podupiremo razvoj logistike i riječnog prijevoza"

Horvat kaže i da je interes građana jako velik te najavljuje za početak sljedeće godine raspisivanje javnog nadmetanja za koncesionara koji će obavljati tu djelatnost. Tušek je u pratnji suradnika i domaćina obišao i riječnu Luku Osijek, gdje se odvijaju radovi na velikoj investiciji vrijednoj gotovo 35 milijuna eura.

Foto: David Jerkovic/pixsell

Radi se o izgradnji novog terminala za rasute terete s oko 240 metara novog obalnog pojasa, cestovne i željezničke infrastrukture, kolodvora koji će znatno pojačati kapacitet Luke Osijek. "Samim time podupiremo razvoj logistike i riječnog prijevoza kao jednog od isplativijih vidova prijevoza i na neki način naglašavamo potencijale koje Hrvatska ima ne samo u smislu pomorskog već i riječnog prijevoza", poručio je Tušek.

Po njegovim riječima, kada se govori o razvoju međunarodnih koridora i razvoju logističkog i prometnog cargo biznisa, važno je ostvariti integraciju svih vidova prijevoza i na kvalitetan način koristiti sve komparativne prednosti koje bilo koji dio Hrvatske u tom smislu ima.

Radi se i na revitalizaciji rijeke Drave

"Budući da je ovaj dio rijeke Drave dio pojasa TEN-T (Trans-European Network, Transport) koridora Rajna, Dunav, svaka investicija koja se događa ovdje pojačava važnost i perspektivnost tog koridora na području Hrvatske", poručio je Tušek.

Podsjetio je također da su u Osijeku nedavno realizirane velike investicije, otvoren je 5C koridor u cijelosti, zatim se krenulo u investiciju od 50 milijuna eura za nabavu novih tramvaja, a trenutačno je aktualan projekt u željezničkoj infrastrukturi na relaciji Osijek-Koška, kompletni remont podravske pruge vrijedan gotovo 30 milijuna eura.

Ravnateljica Uprave unutarnje plovidbe, riječnog prometa Duška Kunštek istaknula je da se paralelno sa značajnim investicijama radi i na revitalizaciji rijeke Drave, što se tiče podizanja minimalne međunarodne klase plovnosti, a to je četvrta klasa plovnosti.

Osigurat će se i obrana od poplava

"Trenutačno je u tijeku projekt pod nazivom Integralno uređenje rijeke Drave, koji se radi zajedno s Hrvatskim vodama i djelomično s Osječko-baranjskom županijom po pitanju uređenja, plovnosti i osiguranja uvjeta obrane od poplava.

Radi se projektiranje i modeliranje hidrotehničkih građevina koje će biti višenamjenske", najavila je Kunštek, dodajući da se upravo radi projektna dokumentacija za gradnju, uređenje i revitalizaciju rijeke Drave na prvih 13 kilometara riječnog toka.

