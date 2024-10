Najvažniji događaj iz svijeta digitala održava se u Zagrebu! Na SoMo Borcu i RTL-ova lica

Zagrebačko Kino SC domaćin je ovogodišnjeg SoMo Borca, najvažnijeg događaja za sve koji dolaze iz svijeta digitala. Dvanaesto izdanje konferencije održano je u prvom dijelu dana, a na pozornici među predavačima bila su i poznata RTL-ova lica. Glavni direktor digitalnog poslovanja u CME Adria Matej Lončarić govori o budućnosti novinarskog tržišta s predavanjem naziva: 'Is BigTech's Advertising Price Drop a Threat to Independent Journalism and the Future of the Market?'. U prvom dijelu programa sudjeluje je i glavni direktor distribucije CME Adria Nino Štambuk koji se u predavanju 'Voyo: Local Forces in the Fight Against Global Streaming Giants' osvrnuo na RTL-ovu digitalnu platformu Voyo. Večernji dio programa rezerviran je za dodjelu nagrada SoMo borac, koja se dodjeljuje od 2013. i okuplja vrhunske stručnjake industrije koji raspravljaju o budućnosti medija. Među finalistima u kategoriji 'best storytelling' je i naš projekt RTL Detektor.