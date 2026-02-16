Oglasila se tvrtka koja preuzima kultnu zagrebačku robnu kuću: 'Opet će otvoriti svoja vrata'

Tvrtka Izbor šesti preuzima kultnu zagrebačku robnu kuću "Nama" u Ilici, a zaključenje transakcije očekuje se u ožujku ove godine. Robna kuća će po završetku transakcije ponovno otvoriti svoja vrata i nastaviti obavljati trgovačku djelatnost, navodi se u priopćenju.

Po zaključenju transakcije i svi zaposlenici robne kuće nastavljaju s radom. U ovom trenutku objekt nema zakupaca, te će se poslovanje odvijati redovno, uz fokus na stabilnost i kontinuitet.

"Ponosni smo što smo kao hrvatska tvrtka dobili mogućnost preuzimanja robne kuće koja je desetljećima jedan od najprepoznatljivijih simbola Zagreba, u samom srcu grada, u povijesnoj zgradi s kraja 19. stoljeća koja već generacijama oblikuje njegovu vizuru. Robna kuća nije samo poslovni prostor - ona je dio identiteta Zagreba i zato želimo očuvati njezin dignitet, poštovati njezinu povijest i promišljeno graditi njezinu budućnost“, poručili su iz tvrtke Izbor šesti.

Oproštaj od simbola centra grada

Iz tvrtke dodaju kako će o svim novostima vezano uz robnu kuću Nama u Ilici pravovremeno obavijestiti javnost.

Jedan od najdugovječnijih i prepoznatljivih simbola Zagreba tako ulazi u novo poglavlje, nakon što je Nama zatvorila svoja vrata nakon 140 godina poslovanja, što je izazvalo snažne emocije među građanima, zaposlenicima i generacijama kupaca koji su uz Namu vezali brojne uspomene. Simbolično, brojni su se kupci oprostili od Name tijekom posljednje rasprodaje koja je završila prošloga petka.

Nama nije bila samo robna kuća, nego i nezaobilazno mjesto kupnje u centru grada, a za brojne zaposlene koji su tamo proveli desetljeća, bila je više od radnog mjesta.

Trgovački sud u Zagrebu donio je rješenje kojim se zgrada Name u zagrebačkoj Ilici dosuđuje kupcu, tvrtki Izbor šesti, kojoj je naloženo da u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja uplati oko 12 milijuna eura razlike između ponuđene cijene, veće od 17 milijuna eura, i nešto više od pet milijuna eura već uplaćene jamčevine.

Kako su ukupna potraživanja vjerovnika Name u stečaju veća od 25 milijuna eura, od prodaje neće svi moći biti namireni. Kupac je dužan preuzeti inventar-opremu koja se nalazi u zgradi Name, te nastaviti poslovanje s oko 140 zaposlenika u iduće dvije godine.

