FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVE PROŠLO DOBRO

Hit video iz trgovine u Zagrebu: Pogledajte trenutak kada je prodavačica 'nestala' u škrinji za sladoled

Hit video iz trgovine u Zagrebu: Pogledajte trenutak kada je prodavačica 'nestala' u škrinji za sladoled
×
Foto: Screenshot Facebook/ Žabac Food Outlet

U nastojanju da očisti dno, previše se nagnula, izgubila ravnotežu i doslovno upala u škrinju

11.4.2026.
14:26
danas.hr
VOYO logo
VOYO logo

Popularni food outlet Žabac na svojoj je Facebook stranici objavio snimku nadzorne kamere koja je u kratkom roku skupila stotine lajkova.

Djelatnica trgovine 'ribala' je unutrašnjost škrinje za sladolede. U nastojanju da očisti dno, previše se nagnula, izgubila ravnotežu i doslovno upala u nju. 

Njezina kolegica odmah je dotrčala i krenula sve snimati mobitelom, jedva suzbijajući smijeh.

"Škrinje smo oribali detaljno, spremne za sladoled. Ivana, Ivana opet ćeš na opomenu", napisali su uz objavu na Facebooku. 

Srećom, sve je prošlo bez ozljeda, a video je ubrzo prikupio stotine lajkova.

"Prijelomna vijest za 20 godina: U Žabac Food Outlet pronađena smrznuta ženska osoba u škrinji", "Vrh, ja bih vjerojatno bila ta što snima" i "Cure vi ste malo šašave", samo su neki od komentara ispod ove smiješne objave. 

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike