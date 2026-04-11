Hit video iz trgovine u Zagrebu: Pogledajte trenutak kada je prodavačica 'nestala' u škrinji za sladoled

Popularni food outlet Žabac na svojoj je Facebook stranici objavio snimku nadzorne kamere koja je u kratkom roku skupila stotine lajkova.

Djelatnica trgovine 'ribala' je unutrašnjost škrinje za sladolede. U nastojanju da očisti dno, previše se nagnula, izgubila ravnotežu i doslovno upala u nju.

Njezina kolegica odmah je dotrčala i krenula sve snimati mobitelom, jedva suzbijajući smijeh.

"Škrinje smo oribali detaljno, spremne za sladoled. Ivana, Ivana opet ćeš na opomenu", napisali su uz objavu na Facebooku.

Srećom, sve je prošlo bez ozljeda, a video je ubrzo prikupio stotine lajkova.

"Prijelomna vijest za 20 godina: U Žabac Food Outlet pronađena smrznuta ženska osoba u škrinji", "Vrh, ja bih vjerojatno bila ta što snima" i "Cure vi ste malo šašave", samo su neki od komentara ispod ove smiješne objave.

POLEDAJTE VIDEO: Umjetnom inteligencijom protiv kiše: YouTuber izmislio kišobran kojeg ne morate držati u rukama