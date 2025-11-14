FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZASTOJ U GRADU /

Tramvaj udario pješakinju na Vukovarskoj: Imamo detalje

Tramvaj udario pješakinju na Vukovarskoj: Imamo detalje
×
Foto: Rtl

Prilikom kontakta tramvaj je pješakinju odbacio na kolnik

14.11.2025.
11:42
Tajana Gvardiol
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Tramvaj linije 13 naletio je na pješakinju u Ulici grada Vukovara u petak u 10.58 sati, potvrdio nam je glasnogovornik zagrebačkog ZET-a Domagoj Zeba.

Prilikom kontakta tramvaj je pješakinju odbacio na kolnik.

"Prema do sada raspoloživim informacijama, do kontakta tramvaja i pješakinje došlo je između stajališta Heinzelova i Radnička, na dijelu pruge koji nije predviđen za prelazak pješaka. Pješakinja je nakon nesreće bila pri svijesti te je vozilom Hitne pomoći prevezena u bolnicu", rekao je i dodao da je na mjestu nesreće policija koja obavlja očevid.

Linija 2 prometuje preusmjereno do Zapruđa, a linije 3 i 13 prometuju izmijenjenim trasama preko Držićeve, Branimirove, Glavnog kolodvora i Vodnikove dalje na svoje uobičajene trase. Uključena su dva autobusa koji prometuju kružno na relaciji Držićeva - Vukovarska - Savišće.

TramvajZagrebPrometna NesrećaPješakinjaVukovarska UlicaDomagoj Zeba
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZASTOJ U GRADU /
Tramvaj udario pješakinju na Vukovarskoj: Imamo detalje