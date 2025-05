Tomaševićev zamjenik u USKOK-u zbog afere Hipodrom. Što će reći istražiteljima? 'Istina, pozvali su ga'

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević kazao je kako će Uskok danas ispitati njegovog zamjenika Luku Korlaeta kao svjedoka u istrazi vezanoj uz aferu oko zagrebačkog Hipodroma i isplata za lažne usluge zaštite.

''Moj zamjenik je dobio poziv kao svjedok i on će dati iskaz kao svjedok. Ukoliko i ja dobijem poziv kao svjedok, također ću dati iskaz kao svjedok'', rekao je Tomašević na predstavljanju Zagrebačkog energetskog centra.

Korlaet je tijekom dana snimljen na ulasku u prostorije Uskok-a.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Govoreći o tajmingu afere Hipodrom, Tomašević je istaknuo da je cilj DORH-a da ih se sve provede kroz blato i kaljužu kako bi im se napravila politička šteta neposredno pred izbore. "Građani vide o čemu se radi i sve razumiju. Mislim da će im se to obiti o glavu", dodao je.

Upitan zna li što će Korlaet govoriti istražiteljima, Tomašević nije htio komentirati, kazavši da su iskazi svjedoka tajni pa se o njima ne može govoriti.

Tomašević: Podržavam istragu

Tomašević je još jednom ponovio kako prema svim informacijama koje su mu u ovome trenutku dostupne ne vjeruje da je ravnatelj USO-a Kosta Kostanjević ukrao novac, ali i da podržava istragu, kao i da svatko kome se dokaže da je sudjelovao u kriminalnim radnjama mora odgovarati.

"Kod nas nema nikakve tolerancije na korupciju i zato smo i uspostavili platformu Zviždač da ih svi zaposlenici koji uoče nepravilnosti mogu prijaviti, a pritom ne mogu dobiti otkaz jer ih štiti zakon o zviždačima".

Referirajući se na izjavu nezavisnog kandidata za zagrebačkog gradonačelnika Davora Bernardića koji je prošlog petka podnio DORH-u kaznenu prijavu protiv njega i optužio ga da je na čelu korupcijske hobotnice u aferi Hipodrom, Tomašević je rekao da je Bernardić svojim ponašanjem u utorak na Fakultetu političkih znanosti pokazao da mu klevetanje i blaćenje nisu strani.

Tomašević: Ne želim trošiti vrijeme na Bernardića

''Bernardić nema nikakvih skrupula i ne želim ni sekundu trošiti na njega'', dodao je.

Prema neslužbenim informacijama, Uskok će danas u 13 sati ispitati Korlaeta u svojstvu svjedoka u aferi Hipodrom, a mediji navode da će u narednim danima kao svjedok biti ispitan i Tomašević te članovi Upravnog vijeća USO-a.

Istraga u aferi Hipodrom pokrenuta je nakon što je prošlog tjedna zbog isplate 1,8 milijuna eura tvrtki Eurolex zaštita za fiktivne zaštitarske usluge uhićen ravnatelj USO-a Kosta Kostanjević. Uskok je izvijestio da je plaćeno 242.000 radnih sati, iako je izvorno bilo ugovoreno sedam puta manje radnih sati.

Kostanjević se trenutno nalazi u istražnom zatvoru, a prema pisanju medija Uskok bi u odnosu na njega trebao ispitati 15 svjedoka. Uz Kostanjevića, pritvor je određen i Slavku Galiću te njegovom sinu i suvlasniku Eurolexa Domagoju Galiću koji je u bijegu.

Jedan osumnjičeni u bijegu

Iako su branitelji Domagoja Galića tvrdili da on nije u bijegu te kako će se vratiti, to se do danas nije dogodilo pa se očekuje da će za njim biti raspisana tjeralica. Mediji navode da Uskok u njegovom slučaju planira ispitati čak 175 svjedoka.

Prema tvrdnjama Uskoka, dio sredstava isplaćenih iz gradskog proračuna međusobno su podijelili Kostanjević i Galići, što oni poriču. Istražitelji su u međuvremenu, prema pisanju medija, pribavili financijske izvode Kostanjevićevog bankovnog računa prema kojem je svoju plaću trošio isključivo na otplatu kredita za stan i automobile.

Mediji ističu da će Koralet biti prvi visoko rangirani gradski dužnosnik koji će biti ispitan jer je upravo iz gradskog proračuna odobrena sporna isplata. Nadodaju i da je Upravo vijeće USO-a odobrilo dodatnih više od dva milijuna eura toj ustanovi za zaštitarske usluge.

Gradonačelnik Tomašević tada je branio odluku kazavši "niti sam ja, niti su članovi Upravnog vijeća mogli znati kako izgleda raspored rada zaštitara", dodajući kako je riječ o "poslu koji je očito bio preplaćen".

