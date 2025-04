Tomašević potvrdio da je angažirao Ponjevića i otkrio koliko je Grad to platio: 'Bio je najpovoljniji'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je u utorak da podržava istragu u slučaju Hipodrom, a potvrdio je da je Grad koristio usluge Enimarka Ponjevića jer je njegova ponuda u tom trenutku bila najjeftinija.

Na naše pitanje je li Grad koristio usluge Enimarka Ponjevića, kojeg zadnjih godinu dana zove "nasilnikom" koji je uzurpirao gradske objekte, Tomašević je potvrdio da je Holding s njim sklopio ugovor 2022. godine.

'Njegova ponuda je bila najpovoljnija'

"Mi smo legalisti, javne nabave u Gradu idu preko Ureda za javnu nabavu, u 2024. godini je proveden 1091 postupak javne nabave, od toga je 501 postupak bio prema zahtjevima gradskih ureda, a 590 prema zahtjevima ustanova i trgovačkih društava. Svaki taj ugovor ja potpisujem da bi bio pravno valjan. Što se tiče konkretnog ugovora, 2022. je Holding naručio određenu uslugu, bile su tri ponude, ova je bila najpovoljnija, sklopljen je ugovor, dobivena je usluga i više se ne koriste usluge te firme Enimarka Ponjevića", poručio je gradonačelnik.

Na potpitanje zašto je prekinuta suradnja, Tomašević je rekao da ne zna detalje i da pretpostavlja da je usluga od 24.000 eura završena.

RTL Danas je ranije doznao kako je Enimark Ponjević od 2022. za Grad Zagreb radio na poslovima u području sigurnosti, odnosno nadzirao zaposlenike Holdinga i provjeravao ima li prislušnih uređaja.

O GUP-u

Ugovor koji je Grad potpisao s Ponjevićem vrijedio je 230 tisuća kuna, što je današnjih 30-ak tisuća eura, potvrdio nam je ranije Ponjević.

Tomašević je najavio da će kandidaturu za drugi mandat na čelu Zagreba podnijeti kada skupi potpise pa opet ponovio da neće odustati od borbe s građevinskim lobijem nakon što je Ministarstvo graditeljstva ponovno odbilo dati suglasnost za prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Zagreba (GUP).

"Ministarstvo nije pružilo odgovore zašto nismo dobili suglasnost, po čemu je konkretno prijedlog izmjena i dopuna GUP-a neusklađen sa Zakonom o prostornom uređenju i graditeljstvu, što je jedino njihova nadležnost. Ministarstvo može gledati usklađenost zakona i nevjerojatno je bilo čuti da, nakon što je šest mjeseci bio u ministarstvu, oni su odlučili pitati i neka druga javno-upravna tijela je li GUP usklađen s drugim zakonima. To nije niti praksa niti je tako definirano u postojećem zakonu", istaknuo je Tomašević

Da je bilo volje, nastavio je, GUP bi bio usvojen još prije nekoliko mjeseci, no ponovio je da neće odustati bez obzira na prepreke.

Istraga afere Hipodrom

Vezano uz slučaj Hipodrom, novinare je zanimalo čuje li se s istražiteljima i ravnateljem Ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba Kostom Kostanjevićem, kazao je da su njegovi suradnici u komunikaciji s Kostanjevićem te da podržava istragu.

"On je na svom poslu, moji suradnici su s njima u komunikaciji. Već sam rekao da podržavam istragu, neka se sve istraži. Objasnio sam već zašto je Grad angažirao povećani broj zaštitara s obzirom na Enimarka Ponjevića koji je vlasnik privatne zaštitarske tvrtke. s obzirom na to da je prijetio, na silu zauzeto Hipodrom, bio nasilan prema korisnicima Hipodroma. A jesu li svi ti zaštitari tamo bili i koliko su plaćeni, to je na policiji da se utvrdi", dodao je, podsjetivši da traju izvidi koji su tajni.

Podsjetimo, djelatnici Ustanove za upravljanjem sportskim objektima Grada Zagreba, putem odvjetnika Ante Nobila, podnijeli su prošlog tjedna kaznenu prijavu zbog navodnih lažnih faktura na Hipodromu protiv ravnatelja, ali i gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića koji odgovara da se Nobilo zbog materijalnih interesa uključio u kampanju.

