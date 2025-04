Tomislav Tomašević angažirao je prije tri godine čovjeka kojeg danas naziva nasilnikom

RTL Danas doznaje kako je Enimark Ponjević, kojeg gradonačelnik Tomislav Tomašević posljednjih godinu dana zove 'nasilnikom' - za Grad Zagreb od 2022. godine radio na poslovima u području sigurnosti. Točnije, nadzirao je zaposlenike Holdinga, ali i provjeravao ima li prislušnih uređaja. I to za ne baš mali novac.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević prije tri godine tražio je usluge savjetovanja u sigurnosti za Grad od Enimarka Ponjevića.

"Sigurnosne neke analize, savjetovanje u poslovanju koje će dovesti do poboljšanja gdje smo utvrđivali gdje su propusti, gdje su ti neki veliki gubitci. Ugovor je trajao praktički do ljeta 2024. narudžbenicama", objasnio je Enimark Ponjević, direktor Guardiana.

Ugovor koji je Grad potpisao s Ponjevićem vrijedio je 230 tisuća kuna, što je današnjih 30-ak tisuća eura. Potpisan je u lipnju 2022. A po njemu je Ponjevićeva tvrtka nadzirala određene zaposlenike, hvatala ih u krađama, ali i radila protuprislušne preglede. O svemu je, kaže, napisao Gradu detaljnu analizu.

"Velike krađe goriva i u cijelom sustavu, ogromni gubitci kojeg su i oni bili svjesni, mi smo to detektirali, točno proučili, našli kako to rade. Što se tu poduzima, kako to skrivaju, kako je to bilo nemoguće riješiti, mi smo riješili, napravili rješenje, plan", kaže.

Tomašević o Ponjeviću danas ne govori

Zagrebački gradonačelnik o Ponjeviću danas nije htio govoriti. Preusmjerio nas je na Holding, koji ne krije ugovor s Ponjevićem. Tvrdi, nakon njega su oformili svoj istražni tim unutar Holdinga koji reagira na sve nepravilnosti.

"I od tada smo do danas proveli nekih 20 unutarnjih istraga, a neke od njih su rezultirale samim prijavama odnosno otkazima unutar tvrtke", kaže Dubravka Grubišić, glasnogovornica Zagrebačkog holdinga. Na pitanje, znači li to da je Holding zadovoljan uslugama Enimarka Ponjević, kaže:

"Mi smo tada dobili određene saznanja na kojima smo dalje radili". Inače, brojne tvrtke često koriste detektive i protuprislušne preglede. A da se detektivi u otkrivanju nepravilnosti koriste svim mogućim metodama, najbolje zna Sova, detektiv Sova koji je u ovom poslu već 30 godina.

"Vidimo vaš stil života i vidimo jel trošite više od onog što objektivno imate i što možete zaraditi", objasnio je privatni detektiv Njegoslav Blažek Sova. Pojasnio je i kako se vidi koliko trošimo.

"Pa vidimo po puno toga, ovisi što kradete. Ako radite u tvornici ili trgovini i nekakvim kanalima prodajete, onda ćemo mi to nastojati otkupiti", dodaje. Enimark Ponjević tvrdi da Zagrebački holding ništa od preporuka koje im je dao - nije uvažio. Holding odgovara - pokrenuli su nekoliko istraga.

