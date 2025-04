Plenković uzvratio Tomaševiću: 'Ili je neupućen ili jako nervozan'; Oglasio se i Bačić

Premijer Andrej Plenković komentirao je u ponedjeljak ponovno otkazivanje sjednice zagrebačke Gradske skupštine jer Grad nije dobio od nadležnog Ministarstva suglasnost za izmjene GUP-a, kako je smiješna teza gradonačelnika Tomislava Tomaševića da Vlada namjerno opstruira svoj glavni grad.

Plenković je u izjavi za medije u Koprivnici ironično rekao kako Vlada "opstruira Zagreb" sa 600 milijuna eura više prihoda, obnovom vrtića, škola, bolnica, fakulteta i infrastrukture, s dizanjem kreditnog ratinga, znatno povećanim prihodima i novim tramvajima i autobusima.

"Ta smiješna teza da bi hrvatska Vlada, od koje sam i ja Zagrepčanin kao i on, i rođenjem i stanovanjem, opstruirala svoj glavni grad, to može samo netko jako neupućen ili jako nervozan i ispolitiziran ovim drugim temama, pa sada nastojati zamijeniti teze", rekao je Plenković nakon radnog posjeta Koprivnici, referirajući se na izjave zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Očito je da nije sve bilo kako treba s GUP-om, Ministarstvo prostornog uređenja je na tome radilo, a resorni ministar Branko Bačić će se tehnički i stručno očitovati o tome, dodao je premijer.

Bačić: 'Ako je to mrcvarenje, onda bi to poželjeli svi'

Ministar graditeljstva Branko Bačić komentirao je izjave da nedavanje suglasnosti na GUP predstavlja blokadu razvoja grada i da se radi o političkom manevru Vlade.

"Današnja presica je odgovor na Tomaševića i njegove tvrdnje, a vezano za GUP. Za nas je neprihvatljivo da se na nas tako vrši pritisak i da se saziva sjednica. Trebalo je pričekati našu suglasnost bilo da je ona pozitivna ili negativna. Ako je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa nakon 27 godina, uknjižba na prostor za Maksimir mrcvarenje, ako je rješavanje imovinsko pravnih odnosa za dječju bolnicu Blato, ako je to mrcvarenje… onda bi takvo mrcvarenje poželili svi. Mi surađujemo u dobroj vjeri", rekao je Bačić dodajući kako je Tomašević to rekao kako bi pravdao sazivanje, a zatim otkazivanje sjednice.

Podsjetio je da je GUP vraćen u dva navrata. "Grad Zagreb je tek prije 12 dana dostavio potpunu dokumentaciju kako bi se o njoj moglo očitovati Ministarstvo. Vrlo pažljivo smo isčitavali taj dokument. Na nama je utvrđivanje je li procedura bila u skladu sa zakonom. Mi smo krenuli kroz analizu. Ukoliko utvrdimo da su neka rješenja GUP-a protuzakonita, na nama je da zatražimo mišljenje od tih javno-pravnih tijela, pa ćemo zatražiti od MUP-a, Ravnateljstva civilne zaštite da u GUP-u nisu implementirane mjere u slučaju katastrofa. Ove odredbe na koje se mi pozivamo su propisane. Tražit ćemo očitovanje od njih", rekao je Bačić.

Bačić je rekao da je Ministarstvo moralo odbiti dio GUP-a vezan uz plovnost rijeke Save. Napominje i da se GUP ne slaže s nacionalnim planom stambene politike te da će planom Grada doći do poskupljenja stambenog prostora.

"Zaključno, izmjene i dopune ne prate stambenu politiku vlade niti daju odgovor na pitanje kako povećati broj stambenih površina u gradu. Prema nekom promišljanju, vijek trajanja GUP-a je deset godina. To je rok s obzirom na događanja u društvu, nove aktivnosti u gospodarskom, energetskom životu. Naš je GUP star 18 godina, zastario, mišljenja smo da je GUP trebao biti rađen kao novi GUP koji bi uvažavao najbolja rješenja brojnih europskih metropola i da je trebalo ići u njegovu izmjenu, a ne postojeći krpati s ogromnim brojem izmjena članaka", rekao je Bačić dodajući da se "jedno govori, a da postupanje nije sukladno onome što je proklamirano i navedeno postojećim zakonom'.

Smatra da su se trebale raditi stručne podloge, analiza uspostave zelenih površina nekog novog, a ne "ovakvog GUP-a".

"Kao ministarstvo tu navodimo da je trebao biti potpuno drugi pristupi. Ali nakon što odradimo konzuzltacije, mi ćemo se očitovati o tim stavovima za to zaduženih javno pravih tijela u RH", rekao je Bačić.

Podsjetimo, Plenković je u izjavi za medije poručio kako nema niti bilo kakve primisli o bilo kakvoj opstrukciji, kamoli o "mrcvarenju" te dodao: "Ako se netko zalaže za glavni grad Hrvatske, zalažemo se mi. Meni je Zagreb moj grad i želim učiniti sve da on bude napredan i kvalitetan i da su investicije najveće".

'Politika dvostrukih kriterija je besramna'

Upitan treba li DORH biti oprezniji kada određuje tajming uhićenja, Plenković je poručio kako je "ta politika dvostrukih kriterija koju predvode SDP, a sada i Možemo, besramna." "Nemam riječi koliko su to licemjerni ljudi", istaknuo je premijer Plenković.

"Kada je situacija o nekom procesu političkog profila, koji se odnosi na vladajuće ili nekoga iz HDZ-a, tada je to likovanje, tada se o tome piše i sluša 24 sata, sedam dana u tjednu. A kada je to netko od njih, onda oni bez obzira na to što se vidi iz ovoga svega što imamo prilike čitati u medijima, da su to ozbiljni problemi, ne samo pravnog nego i moralnog karaktera, onda oni svi brane sebe i najedanput se pozivaju na nekakav tajming", naveo je premijer Plenković.

Komentirao je i aferu malverzacije sa zemljištem na području Buja, u sklopu koje je uhićen Mile Kekin, suprug zastupnice Možemo! Ivane Kekin. Spomenuo je pri tom "naricanje" o šteti od 7000 eura, upitavši - što je optužnica za Miloševića, Aladrovića i Horvata.

"Ima li dokaza o bilo kakvoj financijskoj ili imovinskoj koristi nekog od tih ljudi? Ti dvostruki kriteriji pršte, oni eksplodiraju kao čirevi svaki dan. Što više oporba govori, to će javnost biti svjesnija besramnoga ponašanja ljudi koji su u stanju likovati nad drugima", ocijenio je Plenković.

Na pitanje novinara je li priča dobila "političku dimenziju" jer je odvjetnik Anto Nobilo registrirao stranku, premijer je odgovorio je kako ga to ne zanima.

Vezano za izmjene zakona oko plaćanja doprinosa umjetnicima, ocijenio je da je to "pitanje više moralnog karaktera" te bi po njemu možda trebalo revidirati taj sustav. "Čekat ćemo inicijative nadležne ministrice", dodao je Plenković.

'HDZ je prisutan u svim krajevima Hrvatske'

Vlada je u ponedjeljak na telefonskoj sjednici donijela odluku o raspisivanju lokalnih izbora, a Plenković je naveo kako je HDZ jedna od stranaka koja je prisutna u svim krajevima Hrvatske.

"Zajedno s našim koalicijskim partnerima, uživa povjerenje u 75 posto županija, 45 posto gradova, 45 posto općina. Takva lokalna vizija naših čelnika pridonosi nacionalnoj snazi, a nacionalna snaga daje instrumente, mogućnosti, projekte ne samo njima, nego svima za snažan regionalni razvoj", rekao je predsjednik HDZ-a.

Od njih očekuje da kvalitetno odrade kampanju, "uvijek u okvirima kulturne komunikacije i konkretnih projekata".

Na pitanje gdje je "zapelo" s Međimurskom županijom gdje HDZ nema kandidata za župana, Plenković je rekao kako se vode razgovori s jednim koalicijskim partnerom te će sve biti u roku.

