Tomašević reže veze s režimom NDH: Ulice dobivaju nova imena, a što je s Trgom maršala Tita?

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je u utorak da će Gradska skupština u četvrtak odlučivati o prijedlogu da se preimenuju četiri ulice nazvane po osobama koje su bile povezane s NDH dok za vraćanje naziva Trga maršala Tita kaže da o tome nisu razgovarali sa SDP-om.

"Što se tiče ovih ulica na Peščenici - Žitnjak, Skupština će o tome odlučivati u četvrtak. Znači, četiri ulice mijenjamo nazive po osobama koje su bile povezane s NDH režimom i time se sada bavimo", rekao je Tomašević na konferenciji za novinare.

Kad je riječ o Trgu maršala Tita kaže da o tome nisu razgovarali s koalicijskim partnerom (SDP-om). "Ako će biti kakvih informacija, javit ćemo na vrijeme. Još uvijek smo fokusirani na ovo ispravljanje situacije gdje imamo i dalje ulice u gradu Zagrebu koje su nazvane po ustaškim dužnosnicima i na to smo sada fokusirani", poručio je Tomašević upitan je li možda došlo vrijeme i da vrate Trg maršala Tita.

Grad plaća promjenu osobnih dokumenata

Tomašević kaže i da jako rijetko preimenuju ulice jer to znači i promjenu osobnih dokumenata svih stanovnika tih ulica, a to Grad plaća i zato stalno treba čekati nove ulice koje se izgrade kako bi dobile nazive iz fonda imena.

Na dnevnom redu Gradske skupštine je prijedlog da se Ulica Vladimira Arka preimenuje u Ulicu Srećka Lipohara, hrvatskog branitelja, Ulica Antuna Bonifačića u Ulicu Sidonije Erdődy Rubido, prve hrvatske primadone. Ulica Filipa Lukasa dobiva ime Nade Iveljić, književnice dok Ulica Ivana Šarića dobiva ime hrvatskog nogometaša Josipa Kuže.

Upitan je li Josip Kuže za 10 godina igranja u Dinamu i treniranja zaslužio dužu ulicu s obzirom na to da ima samo sto metara, gradonačelnik je rekao kako nije dobro da se značaj neke osobe za Zagreb gleda po tome gdje je ulica ili koliko je velika. Puno je ljudi zaslužilo ulice u Zagrebu, time se bavi Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova u Gradskoj skupštini, dodao je.

Na dnevnom redu i izvršenje proračuna

Gradski zastupnici u četvrtak će raspravljati i o izvršenju proračuna za prvih šest mjeseci ove godine pa se Tomašević osvrnuo na kapitalna ulaganja u zgrade društvene namjene. Očekuje da će ostvarena ulaganja u takve objekte u ovoj godini iznositi 210 milijuna eura, što je 23 puta više nego 2015.

Inflacija u tih 10 godina bila je samo 35 posto, poručio je Tomašević prilikom obilaska radova na rekonstrukciji zgrade ambulante Doma zdravlja Zagreb - centar u Odri koji će prema planu biti završen na ljeto. Nova zgrada, ukupne vrijednosti 2,72 milijuna eura gradskog novca gradi se na inicijativu Kluba SDP-a, a Tomašević kaže da je u planu ili u izvođenju radova čak 29 projekata zdravstvenih objekata, ukupne vrijednosti 140 milijuna eura.

Očekuje i da do kraja ove godine završi javna nabava za dvodijelnu sportsku dvoranu Osnovne škole Odra koja ju desetljećima nema, koštat će sedam milijuna eura gradskog novca i trebala bi biti završena krajem 2026.

