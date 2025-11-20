Tko je slavni otac pljačkaša iz 'Dosjea Jarak'? Intervjuirao je Johna Lennona

Nova epizoda true crime serijala 'Dosje Jarak' na Voyo - 'Pljačka stoljeća' - vraća nas u 90-e godine i najveću pljačku kulturnog blaga u Hrvatskoj. Godinama je Aleksandar Milles iz Metropolitane i Nacionalne i sveučilišne biblioteke iznosio najvrjednije knjige i raritete, a autori serijala Andrija Jarak i Dario Todorović, te istraživačka novinarka Karla Vidović, u novoj epizodi slažu mozaik njegove operacije, otkrivaju snimke sa suđenja i sugovornike koji prvi put javno govore o slučaju.

Mozak pljačke stoljeća – Aleksandar Milles

U središtu epizode je Aleksandar Milles, mladić koji je ušao u povijest kao mozak pljačke stoljeća. Više godina je, praktički neometano, iznosio najvrednije naslove iz današnje NSK-a, koristeći svoje znanje, kontakte i mrežu suradnika. Procjene štete kreću se od nekoliko milijuna pa sve do stotina milijuna tadašnjih dinara, a mnoge od ukradenih knjiga i danas nisu vraćene.

Njegova priča godinama fascinira javnost – bio je ekscentričan, opsjednut religijskom literaturom i okultnim temama, oko njega su se ispreplele teorije o „zaštiti tajnih službi“, a svjedoci ga opisuju kao iznimno inteligentnog - genija. Aleksandar je bio sin Konstantina Millesa, briljantnog hrvatskog novinara, kojeg javnost pamti po famoznim djelima.

Konstantin Milles i nezaboravni intervju s Johnom Lennonom

Konstantin Milles (Delnice, 1. siječnja 1922. – Zagreb, 6. prosinca 1989.) bio je jedan od najpoznatijih hrvatskih novinara i prevoditelja druge polovice 20. stoljeća.

Sudjelovao je u antifašističkom ratu kao ratni dopisnik, a nakon rata počeo je raditi na Radio Zagrebu. Simbolično se uvijek stvari poklope. Pa je tako zanimljivo da je Milles 50-ih godina prešao u upravo izgorjeli Vjesnik, gdje je bio novinar i urednik u nizu važnih izdanja – VUS-u, Globusu, Studiju i Startu.

Poznat je kao majstor velikih intervjua – razgovarao je s nekim od najutjecajnijih svjetskih političara, umjetnika i javnih ličnosti, a njegove reportaže iz svjetskih metropola bile su prepoznatljive po stilu i uvidu. U jednom od najcitiranijih tekstova prisjeća se susreta s Johnom Lennonom u Engleskoj, kojeg je intervjuirao golog s Yoko Ono u krevetu.

Šok za obitelj Milles: 'Saznali su da je riječ o pljački stoljeća'

U 'Dosjeu Jarak' se Millesov tadašnji kolega, renomirani novinar Mladen Pleše prisjeća trenutka kada su doznali da je upravo Aleksandar mozak velike pljačke: "Rekao mi je da je njegov sin u nevolji. Da nije ništa strašno. Međutim, da je uhićen." No, nakon press konferencije, prisjeća se Pleše, postalo je jasno da je Aleksandar u velikoj nevolji: "On je bio potpuno šokiran. Njemu nije bilo ni na kraj pameti da je to imalo takve dimenzije."

Tragična sudbina obitelji Milles

Iza priče o „pljački stoljeća“ krije se i obiteljska tragedija. Starija sestra Aleksandra Millesa, Maja, koja je, ironično, novinarski pratila rubriku kriminala i crne kronike - istu onu u kojoj se našao njen brat - počinila je samoubojstvo, što je ostavilo dubok trag na cijelu obitelj. Kasnije je, nakon više pokušaja, i Aleksandar sebi oduzeo život.

Roditelji, Katja i Konstantin Milles, tako su izgubili oboje djece što je najveća moguća tragedija za roditelje. Konstantin je doživio sinovo uhićenje, ali ne i njegovu smrt, dok je Aleksandrova priča i sudbina ukradenih knjiga i danas predmet stručnih analiza, novinarskih tekstova i dokumentaraca.

Nova epizoda 'Dosjea Jarak' otvara upravo ta pitanja – kako je jedan mladić iz ugledne obitelji postao simbol „pljačke stoljeća", tko ga je štitio, gdje je završio golemi plijen i kakvu je sjenu sve to bacilo na obitelj Milles.