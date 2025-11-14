Gradonačelnik New Yorka za glasnogovornicu odabrao mladu Hrvaticu: Upoznajte Doru Pekeč

Socijalist i istaknuto lice progresivne demokratske ljevice Zohran Mamdani, koji je pobijedio na nedavnim izborima za gradonačelnika New Yorka, za svoju blisku suradnicu odabrao je mladu Hrvaticu Doru Pekeč.

Prvi musliman na čelu najvećeg američkog grada za svoju takoreći desnu ruku postavio je političku stručnjakinju koja je u svojih 25 godina stekla impresivno iskustvo u američkoj Demokratskoj stranci, a koja je imala važnu ulogu u njegovoj uspješnoj kampanji i utrci za prvog čovjeka Velike jabuke.

Pekeč je od početka bila jedno od istaknutijih lica Mamdanijeve kampanje tijekom koje se obraćala medijima i predstavljala stavove novog gradonačelnika.

Glas koji je objašnjavao Mamdanijeve prijedloge

U američkim medijima su je predstavljali kao glas koji je objašnjavao Mamdanijeve prijedloge o besplatnom prijevozu, stanovanju i reakcijama na političke napade.

Mamdanijeva kampanja uspješno je osmislila poruke koje su odlično prošle kod birača, naglašavajući tri obećanja - zamrzavanje stanarina, besplatni autobusi i dječja skrb.

Mamdanijeva progresivna poruka motivirala je Njujorčane, pa i one koji prošle godine nisu izašli na predsjedničke izbore.

Tko je Dora Pekeč?

Pekeč je završila East Chapel Hill srednju školu, a studirala je na prestižnom američkom sveučilištu Duke gdje je stekla diplomu iz političkih znanosti i javnih politika i bila aktivna u raznim klubovima i na akademskim projektima gdje se isticala u temama međunarodnih odnosa i javne komunikacije.

Prije nego što je počela raditi za Mamdanija, bila je uključena u kampanju demokrata Brada Landera koji je kasnije izgubio od Mamdanija na stranačkim izborima.

Osim toga, vodila je komunikacije demokratskog Political Action Committeeja (PAC-a), organizacije koja prikuplja financijska sredstva unutar stranke. Tako je na izborima 2024. godine prikupljeno 290 milijuna eura.

Na istim je poslovima radila i za demokratskog vijećnika Chicaga Billa Conwayja, kao i u kampanji za reizbor guvernera Illinoisa J.B. Pritzkera.

Inače, njezin otac je također poznato ime na hrvatskoj poslovnoj, ali i akademskoj sceni. Aleksandar Pekeč radi kao profesor u Poslovnoj školi Fuqua Sveučilišta Duke te je član Nadzornog odbora Atlantic Grupe. Diplomirao je na Sveučilištu u Zagrebu, a doktorirao na Rutgersu.

Pet je godina bio član Savjeta za gospodarstvo predsjednika Republike.

