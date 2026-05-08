Tisuće sudionika na Danima komunikacija, Dora Pekeč: 'Poruka ne živi samo tamo gdje je objavite'

Dani komunikacija u Rovinju nastavljaju se u punom intenzitetu s nekoliko tisuća sudionika, a drugo festivalsko jutro donijelo je i konferenciju za medije na kojoj su organizatori i predavači iz glavne dvorane dodatno istaknuli teme koje obilježavaju ovogodišnje izdanje.

Predstavnici medija imali su priliku razgovarati s Dunjom Ivanom Ballon, direktoricom festivala i programa, i Jelenom Fiškuš, predsjednicom Uprave HURA-e i članicom Organizacijskog odbora, kojima se pridružilo i troje istaknutih govornika glavne pozornice – Mark Pollard, Chris Do i Dora Pekeč.

Govoreći o programu, Dunja Ivana Ballon istaknula je širinu sadržaja i način na koji je festival koncipiran: "Program ove godine nije linearan ni jednodimenzionalan – ima preklapanja, kontraste i slojeve, baš kao i struka koju reflektira. Zato se ne događa samo u dvoranama, nego kroz različite lokacije i formate, a svjesno smo uključili i perspektive izvan struke – znanost, kulturu i politiku – kao kontekst koji utječe na to kako danas predstavljamo pozornost, vrijeme, kanale i percepciju."

Velik broj prijava i snažan sastav žirija

Nadovezujući se na program, Jelena Fiškuš osvrnula se na natjecanja i sve ono što se događa izvan dvorana, a čini važan dio festivalskog iskustva.

„Natjecanja su jedan od najkonkretnijih pokazatelja gdje se industrija nalazi i koliko se brzo razvija. Ove godine vidimo velik broj prijava i snažan sastav žirija, što govori o razini ambicije i kvaliteti projekata. Effie, MIXX, IdejaX, Young Lions i BalCannes nisu samo priznanja najboljima, nego i jasan signal smjera – što danas smatramo relevantnim, učinkovitim i kreativno vrijednim.“

Jedna od tematskih okosnica festivala i ove su godine pitanja kako danas gradimo vrijednost kroz strategiju, kreativnost i komunikaciju u okruženju koje se stalno mijenja.

Dora Pekeč, glasnogovornica Ureda gradonačelnika New Yorka, koja je već prvoga dana festivala stala na glavnu pozornicu, govorila je o komunikaciji u prostoru u kojem poruke više ne ostaju unutar granica kampanja, nego se kontinuirano oblikuju kroz reakcije publike, medija i platformi.

„Poruka danas ne živi samo tamo gdje je objavite – ona odmah ulazi u širi prostor u kojem je drugi interpretiraju, mijenjaju i prilagođavaju vlastitom kontekstu”, istaknula je Pekeč.

Predavanja vrsnog stratega

Na to se nadovezuju i predavanja Marka Pollarda, jednog od najprepoznatljivijih svjetskih stratega i autora knjige Strategy Is Your Words, i Chrisa Doa, osnivača platforme The Futur i Emmyjem nagrađivanog dizajnera, koji kroz različite perspektive otvaraju pitanja strategije i vrijednosti u takvom okruženju.

„Strategija nema smisla ako ostaje na razini prezentacije – njezina vrijednost vidi se tek u odlukama koje donosimo svaki dan”, poručio je Pollard, dok je Chris Do naglasio važnost jasnog definiranja vlastite vrijednosti: „Ako ne možete jasno objasniti što radite i zašto je to važno, teško je očekivati da će to prepoznati i drugi.”

Osim dnevnoga programa uz svjetske, regionalne i domaće stručnjake, tijekom sve tri festivalske večeri dodjeljuju se i nagrade najkvalitetnijim ostvarenjima struke, uz brojne druge festivalske aktivnosti. Detaljan raspored Dana komunikacija i informacije o svim aktivnostima dostupni su na službenim stranicama festivala.

O DANIMA KOMUNIKACIJA:

Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the box pristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije.

Dvanaesto izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promjena – i sljedećeg će proljeća u rovinjskom Loneu dočekati sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni.

O ORGANIZATORIMA:

Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) vodeća je strukovna udruga u sektoru tržišnih komunikacija u Hrvatskoj. Članice HURA-e neke su od najboljih i najnagrađivanijih domaćih agencija. HURA organizira nacionalni festival tržišnog komuniciranja Dane komunikacija s pripadajućim natjecanjima Effie, IdejaX, MIXX i Young Lions, marketinšku akademiju HOWtoWOW, regionalnu reviju reklamnih agencija BalCannes, redovne edukacije i mnoge druge projekte.

Bori se za poboljšanje tržišnih uvjeta i napredak čitave industrije, što uključuje lobističke aktivnosti, pregovaranje sa zakonodavcem, promociju struke, brojna istraživanja i statistike u industriji, savjetovanje i drugo.

Izvan granica djeluje u sklopu svjetskog udruženja agencija VoxComm, EACA-e (Europskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje), ekskluzivni je predstavnik organizacija Cannes Lions i Effie Worldwide za Hrvatsku te je kroz Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia dio svjetske mreže IAB Global Network.

Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia kolektivni je predstavnik i ambasador industrije interaktivnog marketinga i velike svjetske organizacije IAB Global Network u Hrvatskoj. Djelovanjem unutar Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e), povezuje najvažnije aktere angažirane u rastu interaktivnog marketinga i inzistira na najvišem standardu, a hrvatsko je tržište ovom akvizicijom postalo bogatije za brojne materijale, specijalizirane edukacije, nagrade, istraživanja, analize i network koji će ekskluzivno biti dostupni kroz IAB Croatia. Više informacija pronađite na www.iab-croatia.com te na Facebooku i LinkedInu.

