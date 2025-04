Thompson opet žestoko posvađao zastupnike: 'Uz taj povik zaklane su tisuće ljudi!'

Nezavisni saborski zastupnik Josip Jurčević rekao je u petak u Saboru da su Marko Perković Thompson i njegov najavljeni koncert na zagrebačkom Hipodromu pokazali kako on 'nije prvenstveno glazbeni nego i društveni, socijalno-psihološki, nacionalni i državni fenomen'.

Marko Perković Thompson i njegov najavljeni koncert koji će se održati 5. srpnja i za koji je prodano oko pola milijuna ulaznica, je postao svjetski glazbeni fenomen, rekao je Jurčević u saborskim slobodnim govorima uime Kluba Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića.

Smatra kako činjenica da estradni umjetnik u maloj zemlji po broju stanovnika i na tako malom tržištu postane svjetski rekorder kada se radi o prodanim kartama za koncert, nadilazi glazbeno-umjetničku ili kulturološku scenu i ukazuje na niz toga što se događa u Hrvatskoj.

'On je društveni, nacionalni i državni fenomen'

"To znači da Marko Perković Thomson nije prvenstveno glazbeni fenomen nego je on društveni, socijalno-psihološki, nacionalni i državni fenomen", ocijenio je Jurčević.

Prema mišljenju Kluba Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića, na prvi pogled može se reći kako je to 'referendum nezadovoljstva prema načinu upravljanja Hrvatskom'.

Jurčević dodaje kako je Marko Perković Thompson postao poznat 1991. u vrijeme Domovinskog rat, "najteže hrvatsko vrijeme bezizlazja kada je obrana zemlje bila nemoguća misija, s pjesmom 'Bojna Čavoglave' i ", kazao je, "ključnim Za dom spremni, koji je stari hrvatski pozdrav". To je, ističe, dokazano i na sudskim procesima.

Radin žestoko reagirao zbog ZDS-a

Upozorio je da se Perković Thompson zbog tog pokliča odmah našao na udaru od onih koji su 1991. bili "za dom nespremni" i koji su, kako smatra, "potpuno preuzeli vlast u Hrvatskoj".

"Ovi koji su za dom bili spremni 1991. i sada nemaju gdje drugdje artikulirati taj svoj osjećaj te domoljubnu i patriotsku emociju pa su utočište našli u onome što pjeva Perković Thompson, prvenstveno u pokliču Za dom spremni", rekao je. Na to je reagirao potpredsjednik Sabora i zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin, koji smatra da Perković Thompson pozdrav Za dom spremni koristi isključivo za to "da diže masu iz razloga provokacije".

Naveo je da će se u Indiji iza svakog ugla naći kukasti križ jer je obilježje jedne religije. No, dodaje Radin, 'Hitler i nacisti ga sigurno nisu koristili zato što je to obilježje jedne religije'. Jurčević je ustrajao na tome da je ekspertizama na sudovima dokazano kako je to stari hrvatski pozdrav dok je Radin rekao da je uz taj povik 'za vrijeme 2. svjetskog rata zaklano na tisuće ljudi'.

