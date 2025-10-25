Thompson reagirao na Tomaševićevu najavu zabrane koncerta u Areni

Marko Perković Thompson najavio je novi koncert u Zagrebu, koji će se održati 27. prosinca u Areni Zagreb. Međutim, najava ovog događaja izazvala je kontroverze, nakon što je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević putem društvenih mreža upozorio da će, ako na koncertu bude korišten ustaški pozdrav, biti ukinuta sva buduća Thompsonova gostovanja u prostorima pod upravom gradske vlasti.

Tomašević je na društvenim mrežama istaknuo kako će svi koncerti Marka Perkovića Thompsona koji se budu održavali u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i ustanove biti zabranjeni, ako dođe do bilo kakvih incidenata ili pozdravljanja ustaškim pozdravom.

"Ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu", poručio je Tomašević.

Oglasio se Thompson

Iz pjevačeva su tima naknadno tražili termin i za dan nakon, 28. prosinca. No, ugovor je potpisan za samo jedan datum te će se koncert u sklopu Thompsonove turneje na taj dan održati u Zagrebu. Tako će Marko Perković Thompson imati samo jedan koncert u Areni Zagreb, suprotno nekim drugim najavama o više koncerata.

Sada se na svojoj službenoj Facebook stranici oglasio Marko Perković Thompson i njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Povodom današnje objave gradonačelnika Grada Zagreba, gospodina Tomislava Tomaševića, gdje priča kako će on Thompsonu zabraniti koncert u Areni Zagreb 28. prosinca 2025. godine, osjećamo potrebu reagirati i podsjetiti javnost na nekoliko važnih činjenica.

Marko Perković Thompson nikada nije izvodio niti napisao ustašku pjesmu. Njegov glazbeni opus temelji se isključivo na autorskim djelima koja govore o Domovinskom ratu, ljubavi prema Hrvatskoj i vjeri, te su sve njegove pjesme legalne i legitimne.

Ako gradonačelnik misli na pjesmu „Bojna Čavoglave“, u kojoj se nalazi stih „Za dom spremni“, važno je podsjetiti da je ta pjesma nastala u vrijeme Domovinskog rata, kao izraz otpora agresoru i obrane Hrvatske. Taj je pozdrav u tom kontekstu dio povijesne i ratne stvarnosti Hrvatske države, a ne nikakvog ustaškog pokreta iz Drugog svjetskog rata.

Pritom podsjećamo kako je pjesma „Bojna Čavoglave“ već bila predmet sudskog postupaka i da je ista pravomoćno oslobođena na Visokom prekršajnom sudu, čime je potvrđeno da njezino izvođenje nije protuzakonito niti protuustavno.

Ukoliko gospodin Tomašević smatra da su hrvatski branitelji koji su nosili oznake s tim pozdravom bili „ustaše“, a ne pripadnici suvremene hrvatske vojske koja je obranila i oslobodila domovinu, onda je to njegov osobni problem i problem njegovih političkih nalogodavaca, bilo onih iz Hrvatske ili iz njenih istočnih susjedstava.

Thompson pjeva svoje pjesme koje su odobrene, službeno registrirane i javno izvođene već gotovo tri desetljeća. Nijedna institucija Republike Hrvatske nikada ih nije zabranila.

Podsjećamo da su koncerti Marka Perkovića Thompsona uvijek održavani u skladu sa zakonom, uz odgovarajuće dozvole, te da će tako biti i 27. prosinca u Areni Zagreb, kao i na drugim mjestima gdje nastupa.

Umjesto podjela među građanima i vrijeđanja branitelja koji su svojim žrtvama stvorili državu u kojoj danas svi slobodno živimo, pozivamo gradonačelnika Tomaševića da pokaže poštovanje prema slobodi umjetničkog izražavanja, hrvatskim zakonima i onima koji su omogućili postojanje neovisne Hrvatske.

Thompson će i dalje pjevati svoje pjesme, ponosno, dostojanstveno i s ljubavlju prema domovini, a nitko, pa ni političari koji skupljaju jeftine političke bodove, u tome ga neće spriječiti",

