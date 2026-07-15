Srpkinju oduševio potez djevojke iz Slavonskog Broda pa doživjela nevjerojatno iskustvo: 'Hrvati su najbolji ljudi'

Srpkinja Tatjana Nikolić, na TikToku poznatija kao "Papjana", podijelila je sa svojim pratiteljima nevjerojatno iskustvo koje je doživjela u Slavonskom Brodu.

Naime, Tatjana je s prijateljicom odlučila otići na koncert Zdravka Čolića. S obzirom na to da na vrijeme nisu rezervirale smještaj, a sve je već bilo popunjeno, na svom se Instagramu požalila kako nemaju gdje prespavati.

Potom im je jedna potpuno nepoznata žena ustupila svoj stan za vikend i pružila gostoprimstvo koje, kako kaže, nikada neće zaboraviti. Njezina priča o dobroti i povjerenju oduševila je brojne korisnike društvenih mreža.

Video je započela uz napomenu kako je svjesna da će njezino mišljenje nekima zasmetati.

"Sad ću sasvim sigurno nekoga iživcirati, ali što je, tu je. Želim samo iznijeti svoje mišljenje. Iskreno, malo mi je više muka od toga što se toliko potencira kako su Hrvati dobri ljudi. Ja se ne slažem s tim. Smatram da su Hrvati najbolji ljudi, a evo i zašto", rekla je i objasnila pozadinu svoje izjave.

"Javila mi se jedna djevojka iz Slavonskog Broda i rekla: 'Ja sam iz Slavonskog Broda, ali taj vikend idem u Mostar na neku zabavu. Ostavit ću ti svoj stan'. Ja sam je pitala: 'Što kažeš? Zezaš li me?', a ona kaže: 'Ne'. I stvarno je bilo tako", ispričala je Tatjana.

'Sve je bilo savršeno'

Tatjana je ispričala kako je nije oduševila samo činjenica da joj je nepoznata osoba bila spremna ustupiti stan, nego i način na koji ih je ugostila.

"Ali nije stvar samo u tome što je ona ostavila svoj stan u kojem živi dvjema potpunim neznankama, nego i u tome što je to jedan od najljepših stanova koje sam ikada vidjela, barem po mom ukusu. Rekla sam joj da bih se odmah preselila tamo koliko mi se dopao. Sve je bilo savršeno. A tek čistoća. Sigurna sam da, ni da sam platila smještaj, ne bi bilo toliko čisto. Čista posteljina, čisto doslovno sve", prisjetila se.

Dodala je kako im je napunila hladnjak i inzistirala da jedu. "Ostavila je suhomesnate proizvode, sireve, ne znam ni sama što sve. Stol je bio pun slatkiša. Cijelo vrijeme je govorila: 'Ništa nemojte kupovati, nemojte slučajno nadoknađivati ono što pojedete'", ispričala je.

I tu nije kraj djevojčinu gostoprimstvu. Rezervirala im je taksi, poslala kontakte i objasnila gdje mogu jesti te gdje se što u gradu nalazi kako bi im boravak bio što lakši.

'Hrvati su najbolji'

Budući da vlasnica stana nije bila u gradu, ključ je ostavila kod svoje kume. Kada su nakon boravka došle vratiti ključ, dočekala ih je još jedna gesta pažnje. "Kuma nam je kupila grickalice i piće za put. Kuma! Kupila nam je grickalice i piće za put", ispričala je kroz osmijeh.

Na kraju videa poručila je da je baš zbog tog iskustva promijenila način na koji govori o Hrvatima i ponovila svoju početnu izjavu.

"Ne smatram da su Hrvati dobri ljudi. Smatram da su najbolji ljudi. I molim vas, tko god je i dalje zatucan po tom pitanju, nemojte pratiti ovaj profil", zaključila je Tatjana.

'Lijepo je biti čovjek'

Oduševljeni korisnici društvenih mreža u komentarima su pohvalili njezino iskustvo i istaknuli da su dobrota, kultura i ljudskost ono što treba biti iznad svih podjela.

"Nije do državljanstva, već do odgoja i kulture. Svaka im čast!", "Lijepo je biti čovjek prema ljudima. Pozdrav iz Hrvatske za braću Srbe!", samo su neki od komentara korisnika.