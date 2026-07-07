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Opet problemi na važnom raskrižju u Zagrebu, taksi zalutao? 'Nastala je velika gužva'

Opet problemi na važnom raskrižju u Zagrebu, taksi zalutao? 'Nastala je velika gužva'
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Foto: Čitatelj/Net.hr

Na tom je križanju uvedena posebna regulacija prometa zbog radova koji će trajati sve do kraja kolovoza

7.7.2026.
15:56
Dunja Stanković
Čitatelj/Net.hr
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Radovi na izuzeto prometnom zagrebačkom križanju između Savske i Vukovarske ulice zadale su nove probleme vozačima u utorak. Prema fotografiji koju nam je poslao čitatelj, jedno taksi vozilo "zalutalo je" u tramvajsku traku gdje se izvode radovi. 

Po svemu sudeći, čini se da nije zapelo na raskopanim tračnicama kao što je to bio slučaj s automobilima dan ranije.

"Policija stoji i regulira promet, nastala je velika gužva na Savskoj. Četiri tramvaja stoje u nizu", govori nam čitatelj koji je iz svog automobila nekoliko metara iza snimio ovaj prizor. 

Posebna regulacija

Na tom je križanju uvedena posebna regulacija prometa zbog radova koji će trajati sve do kraja kolovoza. Planirana je rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda i tramvajskog kolosijeka. 

Na istom mjestu u razmaku svega nekoliko sati čak dva automobila upala su u raskopane tračnice. Prvo je ondje zapeo Hyundai oko devet sati ujutro zbog čega je nastao zastoj u tramvajskoj prometu, a poslije podneva u istoj se situaciji našao Audi. 

ZagrebSavska CestaPrometRadovi
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