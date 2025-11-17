Zatvara se nebo iznad Vukovara: Potpuna zabrana letenja iznad Kolone sjećanja

Povodom obilježavanja "Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.-2025.", Hrvatska kontrola zračne plovidbe odredila je privremenu zabranu letenja koja će vrijediti sutra, 18. studenog od 7 do 16 sati u prostoru iznad područja Grada Vukovara na trasi kretanja Kolone sjećanja: Nacionalna memorijalna bolnica "Dr. Juraj Njavro" Vukovar - Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata - Ovčara.

Privremena zabrana odnosi se na sve zrakoplove, izuzev zrakoplova i bespilotnih letjelica Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane Republike Hrvatske te bespilotnih letjelica po prethodnom odobrenju koji će se koristiti za potrebe medija.

Policija je ranije izvijestila i da će u Vukovaru uspostaviti privremenu regulaciju prometa te snimati javna okupljanja. "Od sedam do 18 sati za odvijanje cestovnog prometa zatvorit će se dio Ulice Priljevo u Vukovaru, od raskrižja s Ulicom Matice hrvatske u Vukovaru (prema središtu grada), te Ulice I. Gundulića, Ulica kardinala A. Stepinca, Ulica županijska, Frankopanska, Ulica N. Andrića, Ulica S. Radića, Trg Slavija te Ulica bana Jelačića u Vukovaru do raskrižja sa županijskom cestom Ž4152 (Ovčara)", priopćili su iz PU vukovarsko-srijemske.

Važna obavijest za sve koji dolaze u Vukovar

Policija će preusmjeravati promet alternativnim smjerovima. Iz policije je stigla preporuka svim sudionicima u prometu da u navedenom razdoblju ne koriste spomenute cestovne pravce zbog očekivanih gužvi i privremenih ograničenja prometa.

"Savjetujemo odabir alternativnih prometnih pravaca koji će biti otvoreni i omogućiti brže i sigurnije kretanje. Molimo građane za razumijevanje i strpljenje te pozivamo da se pridržavaju svih naredbi, uputa i smjernica policijskih službenika koji će biti raspoređeni na terenu radi održavanja sigurnosti i protočnosti prometa.

Ujedno obavještavamo građane da će policija, od 17. do 20. studenoga 2025. godine, za vrijeme održavanja javnih okupljanja u okviru programa „Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.-2025.“, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme i nakon završetka javnog okupljanja vršiti snimanje na mjestima održavanja javnog okupljanja i na prilaznim pravcima", stoji u priopćenju vukovarske policije.

