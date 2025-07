Studentski domovi u Zagrebu uvode stroge kontrole zbog Thompsona: Evo što studenti moraju znati

Zbog koncerta Marka Perkovića Thompsona, u studentskim domovima u Zagrebu koji se nalaze blizu Hipodroma uvode se značajne promjene. Ispred svakog paviljona na domovima Sava, Cvjetno i Šara u subotu će dežurati zaštitari s popisom studenata koji tamo stanuju.

Tim potezom žele spriječiti štetu kakva je nastala na Radićevim danima, ali i zaštiti studente stanare, rekao ravnatelj Studentskog centra Mario Župan za Srednju.hr.

Ulaz će biti dozvoljen samo stanarima, kako bi se spriječio ulazak osoba koje nisu studenti. Studentski centar je dobio neslužbene informacije o iznajmljivanju soba.

"Svaki zaštitar imat će popis tko je student, tko je korisnik tog paviljona i naravno, stanari će neometano ulaziti u taj paviljon. Ako će netko povesti curu ili sestru sa sobom, to ćemo tolerirati, ali ne može doći autobus ljudi", rekao je Župan.

"Nazvao me jedan šofer, ne znam kako je došao do broja, i rekao mi kako organizira prijevoz za koncert i pitao može li parkirati u krugu doma. Odgovorio sam mu apsolutno ne, ne možete doći do doma uopće, a kamoli parkirati. Na što je on meni rekao pa kako ne mogu kad 70 posto mojih iz autobusa ima riješen smještaj kod vas", rekao je Župan i poručio kako su na to morali reagirati.

U subotu nema večere

Osim toga u domovima Sava i Cvjetno u subotu neće biti večere u menzama.

"U subotu neće biti večere u domu na Savi i Cvjetnom naselju. Bit će doručka i ručka, ali neće biti večere. U nedjelju će sve raditi normalno. Naime, našim tetama je nemoguće doći iz Marije Bistrice, Jastrebarskog, Samobora, Velike Gorice i drugih dijelova grada do Save i Cvjetnog", poručio je Ravnatelj SC-a Mario Župan

"Čuli smo se i s Gradom Zagrebom. Menza u SEECEL-u gdje je privremena zgrada Sveučilišta neće raditi u petak, to je na Kajzerici, čuli smo se oko toga s rektorom i prorektorima", dodao je.

Župan je rekao kako su razmišljali za koncert iznajmiti sobe u domu na Savi, s obzirom na to da su studenti sada već iselili iz soba i domovi su poluprazni. No to bi značilo da bi neke stanare ipak trebalo preseliti pa su od toga odustali.

"To ne bi bilo korektno prema onim studentima koji tamo stvarno borave. Oni uče, akademska godina još traje. Kod nas su posjete dozvoljene cijele godine, ali mi do jučer nismo imali ni jednu najavljenu posjetu ovaj vikend. Zato smo se odlučili na ovo. Srijeda je, a nema ni jedne prijave za posjetu na recepciji. Nije problem da nekome dođe sestra ili brat, ali imate Facebook i društvene mreže gdje su naši studenti prodavali svoje sobe ili ih iznajmljivali za Thompsonov koncert, ne ulazim u cijenu, ali to je bilo 200, 300, 400 eura", pojasnio je Župan.

Nisu dozvoljena noćenja posjetitelja

Uprava studentskog doma Cvjetno naselje u Zagrebu donijela je odluku o privremenoj zabrani noćenja posjetitelja.

"Poštovani stanari doma, na datume 4.7., 5.7. i 6.7. stavlja se izvan snage članak 15. Pravilnika o domskom redu gdje student može primiti na noćenje posjetitelja, tako da na gore navedene datume NISU DOZVOLJENA NOĆENJA POSJETITELJA, te prijavljivanje istih na recepciji doma. Molimo da se pridržavate odluke jer će se provoditi pojačane kontrole u tom periodu", stoji u obavijesti koja je istaknuta u svim studentskim paviljonima.

