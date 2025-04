Nakon što smo objavili priču iz Rijeke da su roditelji studentica Medicinskog fakulteta u tom gradu zabrinuti jer navodno među studentima prve godine kruži grupa u kojoj oni svoje kolegice stavljaju u kategorije "silovljiva", "nesilovljiva", o cijelom slučaju na naš upit oglasio se i dekanat fakulteta.

Podsjetimo, obratio nam se jedan roditelj (podaci poznati redakciji) i naveo: "Kćer mi je jučer poslala link na Reddit objavu u kojoj se spominje postojanje grupe za koju svi znaju, ali nitko o njoj ne priča. Grupa muških studenata ocjenjuje studentice i stavlja ih u kategorije jesu li za silovanje ili ne".

Još gore od toga, navodno ima i studentica koje su u dobrim odnosima s tim studentima i ne žele ih prijaviti.

'Cure se boje'

"Čak idu toliko daleko da cure nazivaju ‘silovljiva’ i ‘nesilovljiva’ i, kako obično biva u tim situacijama, studentice se boje istupiti jer nemaju screenshotove tih razgovora i boje se osude okoline. Kćer mi je rekla da svi znaju za tu grupu već neko vrijeme", rekao nam je otac.

Objava se pojavila i na Redditu te je u najmanju ruku gnjusna. Korisnica je napisala da je čula da studenti prve godine medicine imaju WhatsApp grupu u kojoj rangiraju studentice i vjerojatno random žene u kategorije - silovljiva/nesilovljiva/silovljiva, ali pod utjecajem alkohola/droge.

Cure koje su za to saznale i bile kategorizirane, nisu prijavile slučaj ni policiji ni fakultetu. Korisnica se pita kako je moguće da to rade budući liječnici, ljudi u čijim će rukama biti naši životi.

"Istina je, potvrđujem. Pročulo se i do viših godina. U pitanju je Medicina u Rijeci. Ne znam zašto to ne prijave, a likovi su debili. Znam da bi da našoj godini nešto takvo odmah otišlo do dekana. Ekipi s prve godine, koliko čujem, je to većinom smiješno. Bio je nedavno sastanak predstavnika godine i njihova predstavnica nije ništa prijavila. Navodno su si mnoge dobre s njima, a ne žele im uništiti budućnost", napisao je drugi korisnik Reddita.

Jedan je saznao za slučaj prije nekoliko dana od grupe cura s godine.

"Sve su bile vidno uzrujane oko toga... Drago mi je sad da se to širi sve više i dalje. Što se bude više pričalo o tome prije će netko od žrtava skupit m**a da to napravi, možda već na sljedećem vijeću studenata", napisao je.

Odgovor Fakulteta

Poslali smo upite o slučaju dekanatu fakulteta i vijeću studenata.

Iz Ureda tajnika Sveučilišta u rijeci, Medicinski fakultet, odgovorili su nam: "Uprava Medicinskog fakulteta u Rijeci nije zaprimila službenu predstavku u svezi događaja koje navodite te se o istima ne možemo očitovati. Naravno, oštro osuđujemo sve takve i slične pojavnosti u društvu. Ako zaprimimo prijavu istu ćemo proslijediti nadležnim institucijama te provesti sve postupke i predviđene mjere sukladno pozitivnim propisima RH i općim aktima."

Kontaktirali smo i policiju. Rekli su nam da nisu zaprimili nikakvu prijavu, ali i upozorili da bilo tko tko ima saznanja o kaznenom djelu, treba to prijaviti, a ne prvo objavljivati po društvenim mrežama.