Strava na fakultetu! Budući hrvatski liječnici rangiraju kolegice: 'Ova je za silovanje'

"Kćer mi je jučer poslala link na Reddit objavu u kojoj se spominje postojanje grupe za koju svi znaju, ali nitko o njoj ne priča", počeo nam je priču zabrinuti roditelj studentice Medicinskog fakulteta u Rijeci (podaci poznati redakciji).

"Grupa muških studenata ocjenjuje studentice i stavlja ih u kategorije jesu li za silovanje ili ne", priča nam otac. Još gore od toga, navodno ima i studentica koje su u dobrim odnosima s tim studentima i ne žele ih prijaviti.

"Čak idu toliko daleko da cure nazivaju ‘silovljiva’ i ‘nesilovljiva’ i, kako obično biva u tim situacijama, studentice se boje istupiti jer nemaju screenshotove tih razgovora i boje se osude okoline. Kćer mi je rekla da svi znaju za tu grupu već neko vrijeme, ali ova Reddit objava je prvi javni istup i zato mi je odlučila poslati taj link", rekao nam je otac.

I doista, objava na Redditu je u najmanju ruku gnjusna. Korisnica je napisala da je čula da studenti prve godine medicine imaju WhatsApp grupu u kojoj rangiraju studentice i vjerojatno random žene u kategorije - silovljiva/nesilovljiva/silovljiva, ali pod utjecajem alkohola/droge.

Cure koje su za to saznale i bile kategorizirane, nisu prijavile slučaj ni policiji ni fakultetu. Korisnica se pita kako je moguće da to rade budući liječnici, ljudi u čijim će rukama biti naši životi.

Mnogi potvrdili priču

"Istina je, potvrđujem. Pročulo se i do viših godina. U pitanju je Medicina u Rijeci. Ne znam zašto to ne prijave, a likovi su debili. Znam da bi da našoj godini nešto takvo odmah otišlo do dekana. Ekipi s prve godine, koliko čujem, je to većinom smiješno. Bio je nedavno sastanak predstavnika godine i njihova predstavnica nije ništa prijavila. Navodno su si mnoge dobre s njima, a ne žele im uništiti budućnost", napisao je drugi korisnik Reddita.

Jedan je saznao za slučaj prije nekoliko dana od grupe cura s godine.

"Sve su bile vidno uzrujane oko toga... Drago mi je sad da se to širi sve više i dalje. Što se bude više pričalo o tome prije će netko od žrtava skupit m**a da to napravi, možda već na sljedećem vijeću studenata", napisao je.

Još jedan koji se predstavio kao student Medicinskog fakulteta u Rijeci napisao je:

"Istina je i nije se, nažalost, ništa poduzelo osim njihove isprike tim curama/žrtvama tek nakon što su ih one pritisnule da to naprave. Užas, ali skidam kapu žrtvama. Nisu s moje godine i znam neke samo iz viđenja, a da znam sva imena i prezimena likova napisala bi javno. Sad sa 18 imaju ovakve ideje, kakve će tek imati s 28, 38??? To je po meni za izbacivanje s faksa i zabrana za bilo kakav rad s ljudima, a njihova imena bi se trebala znati javno i na nacionalnoj razini. Na faksu je nažalost bilo aktualno par dana i zaboravilo se…", napisala je.

"Za ovo sam čula od prijateljice koju su stavili upravo u kategoriju silovljiva pod utjecajem alkohola. Cura naravno uopće sad ne izlazi iz stana, ne ide vikendima van i izbjegava muški kontakt", stoji u komentarima.

Jedan je objasnio da cure nisu ništa prijavile jer nitko nema listu da priloži dokaz. Jedini dokaz koji navodno postoji je glasovna poruka jednog od aktera koju je greškom poslao na krivu grupu u kojoj kaže "mi smo se ispričali, ali zapravo se uopće nismo trebali ispričati".

Poslali smo upite o slučaju dekanatu fakulteta i vijeću studenata, ali do objave ovog teksta, nije bilo odgovora.

Kontaktirali smo i policiju. Rekli su nam da nisu zaprimili nikakvu prijavu, ali i upozorili da bilo tko tko ima saznanja o kaznenom djelu, treba to prijaviti, a ne prvo objavljivati po društvenim mrežama.

