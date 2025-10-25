Studenti Filozofskog nastavljaju borbu: 'Bez obzira na pokušaje zastrašivanja i represije'

U četvrtak, 23. listopada, grupa od pedesetak studenata i studentica Filozofskog fakulteta u Zagrebu organizirala je protestnu šetnju hodnicima fakulteta, koja je završila okupljanjem ispred same zgrade fakulteta. Ovaj prosvjed usmjeren je protiv, kako navodi Plenum, kontinuiranog povećanja troškova studiranja i sve prisutnijeg komercijaliziranja obrazovnog sustava.

Ovaj potez dolazi nakon što su studenti već ranije, 17. rujna, opstruirali sjednicu Fakultetskog vijeća zbog neuvažavanja njihovih zahtjeva da apsolventska godina na diplomskom studiju ostane besplatna. Tada je troje studenata suspendirano, nakon što je dekan fakulteta, Domagoj Tončinić, optužio studente za nasilno ponašanje, iako su te optužbe kasnije ocijenjene neutemeljenima.

U svom priopćenju, Plenum Filozofskog fakulteta naglašava kako nisu odustali od svojih zahtjeva, unatoč prijetnjama i represijama. "Smatramo da obrazovanje mora biti pravo svih, dostupno svima, bez obzira na njihove ekonomske i društvene uvjete. Ovaj zahtjev ostaje nepromijenjen", poručuju studenti. Oni tvrde da je obrazovanje, zbog komercijalizacije, sve više postalo luksuz samo za privilegirane slojeve društva.

'Suspenzije smatramo institucionalnim nasiljem'

Jedan od ključnih zahtjeva studentskog plenuma jest ukidanje školarina i drugih troškova studija koji se nameću studentima, a koji čine obrazovanje sve manje dostupnim. "Zlouporaba ovlasti u vidu suspenzije naših kolega, kao i cjelokupno postupanje fakultetske uprave, smatra se institucionalnim nasiljem", poručuju studenti, dodajući kako ovakvo ponašanje guši svaku mogućnost kritičkog razmišljanja i aktivizma.

Također ukazuju na širi problem privatizacije javnih dobara u Hrvatskoj, ističući kako je obrazovanje samo jedno od područja gdje se sustavno uskraćuju temeljna ljudska prava. Kao primjer, navode činjenicu da čak 25 posto studentskih glavarina, umjesto da bude ulagano u fakultete, ostaje na Sveučilištu u Zagrebu, dok se značajan dio tih sredstava troši za poslovanje rektorata.

U petak, 24. listopada, Stegovni sud Filozofskog fakulteta odlučio je da neće pokrenuti stegovne postupke protiv troje studenata, što je Plenum pozdravio. U svom priopćenju traže od dekana Tončinića da javno prihvati odluku Suda i povuče mjere suspenzije. Također su podsjetili na gotovo dvije tisuće potpisa iz otvorenog pisma podrške, koje su potpisali studenti, profesori, ali i građani izvan akademske zajednice.

Poruka studentskog plenuma upravi Filozofskog fakulteta jasna je: "No pasarán!" (Neće proći!).

"Stop institucionalnom nasilju! Slobodno obrazovanje! Jedan svijet – jedna borba!", poručio je Plenum Filozofskog fakulteta.

