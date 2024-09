Najava poreza na nekretnine uznemirila iznajmljivače: 'Porez da, ali ne za sve građane'

Ministar Marko Primorac najavio je kako porez na nekretnine neće plaćati onaj tko živi u nekoj nekretnini i oni koji su svoju nekretninu dali u dugoročan najam. Prijedlog je da se utvrđuje porezni obveznik i predmet oporezivanja u ožujku tekuće godine za tu godinu. Onaj tko bude imao ugovor o dugoročnom najmu i tko bude iznajmljivao nekretninu barem deset mjeseci, taj ne bi plaćao porez na nekretnine.

Planirano je da porez plaćaju oni koji će nekretninu iznajmljivati kratkoročno ili će im nekretnina biti prazna. Ono što je uzdrmalo iznajmljivače je najavljeno povećano opterećenje kratkoročnog najma u turizmu koje se trenutno plaća kao paušal po krevetu. Po ministrovim riječima, ti iznosi su poprilično mali i utjecali su ne samo na tržište nekretnina nego i na gospodarstvo u cjelini. Zbog toga je planirano izjednačavanje poreznog tretmana dugoročnog i kratkoročnog najma, piše Dubrovački dnevnik.

Problem evidencije nekretnina

Iako jasnog okvira porezne reforme još uvijek nema, rečeno je dovoljno da bi uzrokovalo mnogobrojne reakcije različitih stručnjaka, udruga, iznajmljivača i građana. Najavljene promjene za Dubrovački dnevnik komentirala je Marita Kisić Kamić, koja je cijeli radni vijek usko vezana uz poreze i praćenje promjena u poreznom sustavu.

"Nesporno je da je velikom broju građana Europske unije, a i trećih zemalja, oslobađanjem zabrane koja je bila kupovanja nekretnina u Republici Hrvatskoj, omogućeno stjecanje nekretnina, ali tako da su onda oni te nekretnine, poglavito u Istri, iznajmljivali kad ih sami nisu koristili, kako prijateljima, tako i nepoznatima. Tako su stjecali dobit koja nije bila oporeziva prema zakonima Republike Hrvatske. Tu stvarno treba uvesti reda, ali isto tako je moje mišljenje da prilikom oporezivanja nekretnina hrvatskim građanima treba pristupiti na jedan drugačiji način", kaže Kisić Kamić i naglašava da je problem što se evidencija nekretnina građana RH, zemljišne knjige, pa i sami katastar, oslanjaju još uvijek na evidencije iz doba Austro-Ugarske te da zemljišno-knjižni odjeli i katastri nisu usklađeni.

"Pristupila je Republika Hrvatska po nalogu Europske komisije uređenju zemljišnih knjiga, sad se na tome nešto radi, pa se dobila i neka nova kategorizacija Dubrovnik Nova da bi se uskladile zemljišne knjige i katastar, ali to je još uvijek na dugome štapu. Puno je građana Republike Srpske, BiH, Ukrajine i raznih drugih koji su stekli nekretnine. Ako se to stavi u zajednički koš s hrvatskim građanima, neće biti dobro", objašnjava Kisić Kamić.

Porez da, ali ne za sve građane

"Jednostavno se ne mogu staviti u istu kategoriju. Povezana sam rodbinski s Italijom i Austrijom. Razgovarala sam s njima i poznat mi je njihov porezni sustav. U Toscani možete kupiti predivnu kuću na dva, tri kata, s okućnicom u odnosu na naše cijene za smiješnu cifru, 120 tisuća eura. Mislite li da biste mogli kupiti kuću tamo i boraviti 15 dana, koliko možete i onda kasnije nastaviti iznajmljivati i to nikome ne prijaviti? Talijanske vlasti bi vas odmah uhvatile! Uostalom i naš porezni sustav ima Članak 64. koji nam lijepo govori o tome kako se stječe imovinska korist i da se mora evidentirati. Jednostavno, tome se mora stati na kraj. Zamislite one koji imaju pet, šest nekretnina… Ne možete mi reći da ih ne afitavaju na crno! A u Austriji da ne govorim. Isto je kao što smo mi zakonom definirali, ali primjenjujemo na naše građane jer naše građane možemo kazniti. Isto kao pogrešno parkiran auto – mene će kazniti jer će mene lako naći, a njega ne. Eto, to je problem u nas", naglašava Kisić Kamić.

Pitanje kratkoročnog najma

"Trebalo bi odvojiti ono što se cijelo vrijeme provlači kroz naše zakonodavstvo, pa i kroz medije i same političke strukture. Tu je gradonačelnik imao pravo. Reći ‘ne’ rentijerstvu u ovakvom obliku. Ako je jedno mlado stvorenje završilo nekakav pravni ili ekonomski fakultet i neće raditi već se isključivo bavi iznajmljivanjem jer je naslijedilo, kupilo, roditelji su mu omogućili… Onda neka njegovo rentijerstvo bude oporezivo na način na koji je oporezivana i plaća radnika koju u konačnici primi svaki mjesec. A ne paušalno oporezivati, jer to je njemu u jednu ruku plaća. On se brine o svojoj nekretnini, pošteno je iznajmljuje, od toga želi steći profit, ali neka onda sudjeluje isto onako kao što sudjeluju radnici – plaćanje mirovinskog, zdravstvenog, poreza na dohodak i svega što je opteretilo poduzetništvo", kazala je Kisić Kamić.

"Nisam za oporezivanje nekretnina u smislu – netko ima stan i garsonijeru, pa idemo, ali strance svakako koji se bave rentijerstvom, kao i naše građane koji se time bave. Da završimo ‘po dubrovačku’ – u svemu treba imati mjeru", zaključuje Kisić Kamić.

'Inicijativa nije loša, ali…'

Vlasnik agencije za nekretnine Davorin Krešić ne misli da će se puno toga promijeniti na tržištu nekretnina.

"Sve izmjene zakona i regulativa u nekom malom, određenom postotku sigurno imaju neki utjecaj, ali na samo tržište nekretnina u Dubrovniku neće, jer je uvijek ovdje velika potražnja, a mala ponuda, cijene su narasle, sezona je dobra, dobra su primanja… Ne mislim da će to padati, niti da će ljudi manje kupovati radi poreza. Sama inicijativa, po meni, nije loša. Ali smatram da to ne može tek tako. Treba još puno o tome razglabati, nije to ništa službeno. Kroz naredne mjesece vjerojatno će prikupljati reakcije, kako Sabora, tako i građana, kako bi vidjeli što kažu. Ali neminovno da to dolazi, u cijelom svijetu su porezi, pa tako će to biti i ovdje", kaže Krešić.

Naglašava da je najveći problem, po njemu, zapravo broj nekorištenih stanova, a nema ih na tržištu, ni za prodaju ni za iznajmljivanje.

Cilj priuštivo stanovanje

Gradonačelnik Mato Franković ističe da najavljena dva zakona u vrlo skoroj budućnosti pokazat će se kao ključni alati u osiguravanju priuštivog stanovanja brojnim obiteljima na području Republike Hrvatske. Napomenuo je da smatra kako bi jedino pružanje usluge iznajmljivanja u domaćinstvu, ali isključivo i jedino u slučaju gdje vlasnik stambenog objekta iznajmljuje dio svog životnog prostora, trebalo podlijegati sustavu paušalam, piše Dubrovački dnevnik.

