Ljutita iznajmljivačica u RTL-u o porezu na nekretnine: 'Žele ispasti jako dobri, a mi nesposobni'

Očekivano, iznajmljivači nisu oduševljeni Vladinim planom uvođenja poreza na nekretnine. RTL-ova reporterka Katarina Brečić razgovarala je s Miljenkom Jurčenko, vlasnicom dva apartmana i predstavnicom zagrebačkog ogranka Udruge obiteljskog smještaja, koja je otkrila ključne stavove i nezadovoljstvo iznajmljivača zbog najnovijih Vladinih planova o porezu na nekretnine.

Miljenka Jurčenko izrazila je duboko nezadovoljstvo novim poreznim mjerama koje bi trebale stupiti na snagu 2025. godine. Prema njezinom mišljenju, Vlada je trebala razviti drugačiju stambenu politiku umjesto što „lomi leđa“ iznajmljivačima. "Porez na nekretnine nam ne odgovara jer direktno zadire u osiromašeno građanstvo. Imamo veliku inflaciju, a nekretnine su naš oblik štednje. Sada se maskirano želi ući u privatno vlasništvo", rekla je Jurčenko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nastavila je da motiv i izračun onoga što se vidjelo u javnom prostoru - ne drže vodu. Kaže da se stvara dojam da država želi zaštititi nevine od bogatih rentijera. "Mi smo ciljana skupina", rekla je.

Na argument Vlade da su do sada plaćali premale paušale, odgovara: "Zašto su to dopuštali? Ako su nam davali dozvole, imali viziju našeg turizma, ako su brojali noćenja, valjda su znali koja su naša davanja. Sada nas žele napraviti neprijateljima - kao da nismo plaćali. To nije istina, plaćali smo, a oni su nam zadali".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nastavila je da ispada da nemaju viziju i da nisu stručni, nazvavši stambenu politiku "kosti u grlu". "Sada žele to prebaciti na nas, da ispadne da su oni jako dobri, a mi nesposobni", rekla je Miljenka Jurčenko.

Oni koji rade dobro svoj posao, po propisu, s dobrim apartmanima, sada se nalaze u lošoj situaciji. "Ne znamo hoćemo li se preusmjeriti na dugoročni najam jer se ne znaju detalji porezne reforme. Najavljuju da će oslobođeni od poreza biti oni koji imaju dugoročni najam. Ali mi iznajmljivači radimo 12 mjeseci, hoćemo li biti oslobođeni?", pitala je.

Kaže da nemaju prostora za povećanje cijena, to određuje tržište. "Naša cijena bazirana je na kalkulacijama do sada. Ako ćemo sada morati platiti porez na nekretninu i promijenjeni porez - umjesto boravišne pristojbe, opet loše izračunate kalkulacije...", istaknula je ova zagrebačka iznajmljivačica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa