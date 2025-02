LJUTA BORBA / Banke pod napadom potrošača, stigao novi ultimatum za bankomate: Hoće li popustiti?

Bez obzira na to u kojoj banci imate račun, do gotovine ćete moći na bilo kojem bankomatu i to bez naknade! Prijedlog je to udruge potrošača uz koju stoji i HNB. No pitanje hoće li banke na to pristati nakon što su pod pritiskom odustale od podizanja naknada