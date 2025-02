Došao je iz zemlje Djeda Mraza, prave zimske bajke u koju svake godine stižu tisuće i tisuće turista.

Posjetili smo finskog veleposlanika Kalle Johannesa Kankanpää u Veleposlanstvu u Zagrebz, a on je spremno odgovorio na pitanje koje svi postavljaju: 'Postoji li Djed Mraz'.

"Naravno. Ja sam živio u Rovaniemiju više od 10 godina. I Djeda Mraza poznajem osobno. On me se sjeća otkad sam bio dječak. I svaki put kad mu dolazim u posjet s prijateljima, svaki put me pozdravi i kaže – "Bok, Kaale, drago mi je što te opet vidim", rekao nam je.

Osim po najpoznatijem djedici, Finska je posebna i po tome što imaju svjetska prvenstva u nezamislivim disciplinama. "To su i bacanje mobitela, hvatanje komaraca, bacanje gumenih čizama, nošenje žene…", smije se pa pojašnjava: "Da. To znači da uzmete ženu i trčite s njom i to je natjecanje. I ne morate nužno nositi vlastitu ženu. Možete uzeti neku mlađu, laganiju ženu i trčite jer to je sport."

A omiljena relaksacija Fincima koji imaju tisuće jezera i hladne zime, je sauna. Ima ih više nego automobila.

Svaka finska ambasada i rezidencija imaju saunu, on nam je pokazao svoju. U njoj može biti šest osoba. A veleposlanik je koristi dva do tri puta na tjedan po 20-ak minuta. Zadovoljan je kućom u Zagrebu, kaže da izgleda finski, tipično skandinavski. "#Nordijska, kako god hoćete. Ovdje smo 20 godina", goviri nam.

U dnevnoj sobi finski namještaj koji je dizajnirao njihov najpopularniji arhitekt. A na kauču sjedi poseban gost."To je jedan od najpopularnijih Finaca. Zove se Mumin. Slavi 80. rođendan ove godine", rekao nam je Kalle Johannes Kankanpää.

I zvijezda je mnogih knjiga. Zavoljeli su ga, kaže veleposlanik, i Hrvati jer postoji i hrvatsko izdanje. Baš kao i brojna druga finska štiva.

"On objašnjava zašto je Finska tu gdje je. Kako smo uspjeli postati uspješna zemlja i koja je tajna. Iskustva", govori nam i toplo preporuča kao štivo.

A onda otkrio i da zna naš jezik, ali i da je užasno težak.

"živam učeći hrvatski, doista uživam, ali moram reći da je gramatika teška. Ali finski jezik je još teži, to uvijek kažem svom učitelju", govori.

Pohvalio nam se i tradicionalnim finskim jelima. Od slanog punjenog rižom, do brzog slatkog "snacka". Tipični specijaliteti su simet rolice, zovu iho „pula“. "Pula je nešto što svaki stranac koji dođe u našu zemlju proba. Mi jedemo jako puno pule", govori nam.

Otkako je došao, svaki dan mu je drukčiji. Upoznaje puno ljudi, putuje po Hrvatskoj, ali Medvedgrad mu je najdraža i najposebnija lokacija za planinarenje, pa često pozove i prijatelje.

"Kad sam došao u Zagreb, u travnju 2021., bilo je to doba pandemije korone. Nisam mogao ići u muzeje, nisam mogao u teretanu, nigdje, pa su vanjske aktivnosti bile jedino što sam mogao. Tako sam krenuo na Medvednicu na planinarenje i zavolio to mjesto", prepričava.

Finski veleposlanik u Hrvatskoj je već četiri godine. I svoj mandat lagano privodi kraju…

"Nije mi žao zbog povratka u Finsku jer sam imao četiri doista bogate godine ovdje. Doista sam uživao raditi i živjeti u Hrvatskoj, putovati diljem zemlje, učiti o vašoj povijesti, kulturi. Povijest vam je fantastična i fascinantna", govori veleposlanik.

Iako uz Hrvatsku pokriva Bosnu i Hercegovinu te Vatikan, stacioniran je u Zagrebu. Finci kao i Hrvati vole život na otvorenom. Još pogotovo uz ovu prirodu!