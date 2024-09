Plenković objasnio zašto se uvodi porez na nekretnine, pa opet udario po Milanoviću

Premijer Andrej Plenković u Koprivnici je dao izjavu za medije o aktualnim temama. Na početku je govorio o uspjesima njegove Vlade. "Rast će biti oko 3 i pol posto veći", kazao je.

"Porez za kuće za odmor podstoji desetljećima. Skupa je kupoprodajna cijena stanova, visoka je, teško priuštiva, a i skupa je cijena najma. Kako ne bi došli u situaciju da nam stanovanje bude nepriuštivo, mi moramo mjerama stvarati ozračje koje će dovesti do manje cijena najma i kupovne cijene. Tako da imat ćemo veću ponudu. Imamo puno onoga što je neiskorišteno i mlade ljude koje si ne mogu priuštiti. Kada se sve izkonsolidirana, porezna ferorma ide i ići će s daljnjim rasterećenjem poreza na dohodak. Država ovo ne radi radi neke rupe da ju nadomjesti, radimo to zbog priuštivosti stanovanja", kazao je.

"Sljedeći tjedan najkasnije će biti predstavljanje. Cijelu temu moramo objasniti. Sve mora biti razumljivo. Nije to nešto što se prima na prvu, treba nekoliko konzultacija", dodao je.

Na pitanje o kandidaturi Ivane Kekin za predsjednicu države, Plenković je rekao da se svatko ima na to pravo.

"Mi smo odabrali podršku Draganu Primorcu. Trebamo predsjednika koji poštuje Ustav, koji je zapadno orjentiran i koji će voditi civilizirani dijalog. To su tri temeljne postavke", kazao je Plenković. "Tek slijedi prava vidljivost, on je angažiran, obilazi Hrvatsku, stvari idu odlično, na terenu je dobro primljen. HDZ je uz njega, očekujemo potporu i stranaka u koaliciji i to je vrlo odličan kandidat koji će pobijediti na izborima", kazao je.

Obrušio se i na predsjednika Zorana Milanovića.

"Mi smo Milanovića teško porazili, napravio je cirkus, organizirao izbore u srijedu, nestvarna situacija", dodao je. "Računa da ljudi zaborave uvrede. Čemu je on to pridonio Hrvatskoj", kazao je.

Na pitanje da ga je Milanović pohvalio po pitanju BiH, Plenković je rekao: "Nemam pojma da me je pohvalio. On ima krivu politiku prema Hrvatima. Govorio je da je za Komšića. Dolazi u Sarajevo da vrijeđa druge narode". "Ne možete biti veliki Sarajlija, pa veliki Hrvat iz Bih i da će ljudi to zaboraviti", rekao je.

"Šanse su da s Draganom Primorcem riješimo sve što je on blokirao", rekao je o Milanoviću.