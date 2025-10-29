PITAMO VAS /

Što je vama slagala umjetna inteligencija? Nova studija otkrila alarmantni broj grešaka

Foto: Pexels

Dio odgovora objavit ćemo u RTL-u danas u 16.30 sati

29.10.2025.
13:22
danas.hr
Pexels
Nova studija Europske radiodifuzijske unije otkriva alarmantni broj grešaka među popularnim chatbotovima s umjetnom inteligencijom. Sustavi redovito izmišljaju informacije, pa čak i navode lažne izvore.

Rezultati nove studije su zastrašujući: ChatGPT, Claude, Gemini i drugi chatbotovi izmišljaju i do 40 posto svojih odgovora i predstavljaju ih kao činjenice. 

Pitamo vas

Zato vas u našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas" pitamo "Što je vama slagala umjetna inteligencija?".

Odgovore pišite na Facebook stranici našeg portala, a dio ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16.30 sati. 

