Što je vama slagala umjetna inteligencija? Nova studija otkrila alarmantni broj grešaka

DETALJI SA SETA /
Arija Rizvić otkrila anegdote sa snimanja 'Divljih pčela': 'Sprijateljila sam se s magarcem'
Dio odgovora objavit ćemo u RTL-u danas u 16.30 sati
Nova studija Europske radiodifuzijske unije otkriva alarmantni broj grešaka među popularnim chatbotovima s umjetnom inteligencijom. Sustavi redovito izmišljaju informacije, pa čak i navode lažne izvore.
Rezultati nove studije su zastrašujući: ChatGPT, Claude, Gemini i drugi chatbotovi izmišljaju i do 40 posto svojih odgovora i predstavljaju ih kao činjenice.
Zato vas u našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas" pitamo "Što je vama slagala umjetna inteligencija?".
Odgovore pišite na Facebook stranici našeg portala, a dio ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16.30 sati.
POGLEDAJTE VIDEO: AI umjetnik otkrio je li umjetna inteligencija izmakla kontroli