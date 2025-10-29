Što je vama slagala umjetna inteligencija? Nova studija otkrila alarmantni broj grešaka

Nova studija Europske radiodifuzijske unije otkriva alarmantni broj grešaka među popularnim chatbotovima s umjetnom inteligencijom. Sustavi redovito izmišljaju informacije, pa čak i navode lažne izvore.

Rezultati nove studije su zastrašujući: ChatGPT, Claude, Gemini i drugi chatbotovi izmišljaju i do 40 posto svojih odgovora i predstavljaju ih kao činjenice.

Pitamo vas

Zato vas u našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas" pitamo "Što je vama slagala umjetna inteligencija?".

Odgovore pišite na Facebook stranici našeg portala, a dio ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16.30 sati.

POGLEDAJTE VIDEO: AI umjetnik otkrio je li umjetna inteligencija izmakla kontroli