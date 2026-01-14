Treba li skratiti radno vrijeme na šest sati? Mario odbrusio: 'Zar nemate ni trunku srama?!'

Prijedlog Mosta o skraćivanju radnog vremena na šest sati odjeknuo je među hrvatskim radnicima koji imaju uglavnom pozitivno mišljenje o takvoj ideji.

Saborski zastupnik Mosta Ante Kujundžić objasnio je u utorak da stranka traži smanjivanje radnog vremena kako bi roditelji mogli više vremena provoditi s djecom. "Djeca čiji roditelji rade, odrastaju bez roditelja, a to ima ozbiljne društvene posljedice," upozorio je. Prema njihovom prijedlogu, šestosatno radno vrijeme bilo bi dragovoljno, a ne obavezno.

Na Facebook stranici RTL Danas pitali smo vas trebaju li se poslodavci ugledati na njihov prijedlog i smanjiti radno vrijeme sa osam na šest sati.

"Za ove plaće bi trebali raditi šest sati i četiri dana u tjednu", smatra Jasmina Čikač.

Podijeljenja mišljenja

S tim se slaže i Iva SP: "Ovi što mi se život pretvorio, u posao pa života nemaju, mogu i dalje derati od jutra do sutra. Ima nas kojima se sviđa i živjeti", istaknula je.

Ideja o kraćem radnom vremenu svidjela se velikom broju pratitelja, ali uz uvjet da im plaća ostane ista. Pratiteljica Katarina Grgurević-Fabijanec podijelila je da ona i njezina radnica već 15 godina rade po sedam sati i da im takav ritam odgovara. "Malo se ubrzaš, učinak je isti, a sat kući ranije idemo. Vjerujte da mi je bolje ovako", kazala je.

Dok drugi pozdravljaju takav koncept, ima i onih koji su skeptični oko dodatnog slobodnog vremena i preispituju bi li ga roditelji koristili da doista više vremena provedu s mališanima.

"Još kada bi roditelji stvarno uložili to vrijeme u odgoj i igru s djecom to bi bilo sjajno. Bojim se da bi se svelo na ono - evo ti mobitel da ja imam više vremena", upozorava Lahorka Belinak.

Ines Petek se pak pita što bi u slučaju smanjenja radnog vremena bilo s djelatnicima koji rade u četiri smjene, "i petke i svetke": "Budu nama digli plaće?", pita se.

U moru komentara, neki ne podržavaju ovu ideju već predlažu alternativu. "Zabraniti rad vikendom, ali za sve, od trgovina do kafića i da se nabrajam dalje. Ustanove koje se ne mogu zatvoriti, poput bolnice, policije, vatrogasaca, njima treba platiti duple dnevnice. E tad će ljudi imati više vremena za obitelj, odgoj djece i smanjit će se bolovanja", predlaže Denis Gradiček.

Nije on jedini koji bi zabranio radne nedjelje, no više je čitatelja predložilo neradne subote.

Mario Ivezić je također kritičan: "Ima li netko ovdje radne navike ili vas je toliko u državnim firmama i ne osjećate ni trunku srama prema realnom sektoru", komentirao je.

Dok Biserka Ralić podsjeća da su prije roditelji radili i duže "pa su djeca bila bolja nego danas".

"Ne znam kako smo mi čiji su roditelji radili puno radno vrijeme uopće živi. Ionako su jedni i drugi na mobitelu kad dođu doma. Kvalitetnog zajedničkog vremena nema ni sad niti bi ga bilo da su i stalno kod kuće", smatra Željka Dropučić.

A očekivano, ima i onih koji bi voljeli ne raditi, a dobivati plaću.

