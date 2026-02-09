Što će biti s radnim nedjeljama? Šušnjar ima jasnu poruku za što služi taj dan

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je u ponedjeljak kako ukidanje zabrane rada nedjeljom obiteljskim obrtima u maloprodaji nije predmet Zakona o obrtu, te je ustvrdio da je za regulaciju rada trgovina nedjeljom dovoljan Zakon o trgovini.

"To uopće nije predmet reguliranja zakona o obrtu tako da ne vidim da bi došlo do bilo kakvih promjena", rekao je Šušnjar odgovarajući na pitanja novinara nakon svečana akademije u povodu 20. obljetnice osnutka Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa), komentirajući medijske napise kako se izmjenama zakona o obrtu planira ukinuti zabrana rada nedjeljom obiteljskim obrtima u maloprodaji.

Zakon o trgovini kojim se regulira rad nedjeljom, a kojeg je potvrdio i Ustavni sud dao je svoje rezultate na način da smo "te ljude (zaposlene u trgovini, op. ur.) vratili obiteljima, vratili za nedjeljni ručak", naveo je.

'Nedjeljom se svetkuje dan Gospodnji'

Rekao je i kako je Hrvatska "dominantno katolička zemlja" te da "nedjelja služi tome da se svetkuje dan Gospodnji" i da ga se "provodi zajedno u krugu obitelji".

Što se pak tiče financijskih pokazatelja, rekao je da oni pokazuju kako se promet u nedjelju dominantno prelio na subotu i dijelom na ponedjeljak, tako da nema gubitaka ni za kompanije niti za proračun.

"Mi smo društvo jednakih prilika, tržište je ravnopravno za sve, neće biti nikakvih diskriminacija u odnosu na pravi oblik tako da ne vidim mjesta spekulacijama", rekao je. Dovoljan je, kako je kazao, Zakon o trgovini koji regulira tu temu - 16 radnih nedjelja, uz sajmeni dan.

"Radnih nedjelja je dovoljno, a financijski pokazatelji su takvi da ne vidimo gubitke, a obitelji imaju svoje članove nedjeljom za stolom", istaknuo je.

POGLEDAJTE VIDEO Snažno nevrijeme devastiralo Španjolsku i Portugal: Papa Lav XIV. poslao snažnu poruku podrške