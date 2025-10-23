Srbin na Bajakovu izazvao show, nisu mogli vjerovati što radi: 'Da ispadnem lijepo...'

Novi sustav kontrole na granicama (EES) zbunio je jednog putnika iz Srbije koji je uspio nasmijati druge vozače na graničnom prijelazu Bajakovo.

Njegov pokušaj registracije u sustav dugo će se prepričavati. Naime, kada je došao njegov red da stane pred kameru koja očitava njegove biometrijske podatke, građanin Srbije skinuo je naočale, začešljao kosu i namjestio frizuru te počeo pozirati kao da se fotografira za društvene mreže.

Sve su to pratili drugi putnici i vozači koje je nasmijao do suza. Kada su mu objasnili da kamera ne snima, nego samo skenira lice zbog biometrijske evidencije, nasmijao se i rekao: "Pa dobro, da ispadnem lijepo kad već ide u sustav", prenosi Kurir.

Neobičnoj sceni svjedočio je očevidac koji je za srbijanske medije ispričao: "Kolege i ja smo bili na susjednom punktu i sve smo vidjeli. Popadali smo od smijeha".

Naime, novi sustav ovog mjeseca zamijenio je tradicionalnu upotrebu putovnica digitalnim snimanjem biometrijskih podataka kao što su otisci prstiju i slika lica.

Za putnike iz trećih zemalja izvan Europske unije, putovnica više nije dovoljna. Za ulazak u bilo koju zemlju EU, pa i Hrvatsku, moraju se registrirati u novi sustav u fotografiju lica i otiske prstiju.

Novim se sustavom želi ubrzati postupak ulaska za redovite putnike, ali i ojačati mjere protiv ilegalnih migracija.

