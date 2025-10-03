Snijeg paralizirao hrvatsko susjedstvo: Palo i 40 cm, ljudi se probijaju do kuća terencima

Dijelovi Srbije ostali su zameteni nakon obilnog snijega koji je uzročio zastoje u prometu i paralizirao dio građana.

Na Kopaoniku je palo već 40 centimetara snijega, dok je planina Mučanj u potpunosti odsječena nakon što su grane popucale pod teretom padalina i srušile se po putevima, piše Kurir.

Društvenim mrežama kruže snimke na kojima se vidi razmjer ove snježne oluje. Dio mještana do svojih se kuća uspio probiti samo teretnim vozilima dok je dio odučio pomoći u sanaciji štete tako što su sami uklanjali srušena stabla.

Nadležne službe upozorile su građane da se suzdrže od svih putovanja koja nisu nužna te da obavezno putuju uz zimsku opremu i povećani oprez.

Očekuje se još snijega

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava da se tijekom vikenda očekuje još snijega. U brdskim i nižim planinskim dijelovima očekuje se 10 do 20 centimetara, a lokalno i više od 30 centimetara, dok je u višim predjelima moguće čak pola metra snijega.

