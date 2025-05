Znate li koji je danas dan? Stanovnici slave blagdan zaštitnika grada, a čeka ih spektakl

Splićani i njihovi gosti od ranog jutra slave blagdan sv. Dujma, zaštitnika grada pod Marjanom u kojem se održavaju brojna događanja, uključujući gastronomske delicije i predstave, a fešta će završiti koncertom Jelene Rozge na Rivi i velikim vatrometom.

Tradicionalna procesija i svečana misa od katedrale sv. Dujma do Rive počela je u 10 sati, a nakon podneva počela je Fešta o' spize na Pazaru.

Na Zvončacu je predviđen Kids World Athletics, popodne koncert KUD-a Filip Dević i navečer splitska tombola na Rivi.

Iznenađenje za Splićane svakako će biti predstava Zakon Zagore koja će se održati navečer u Gradskom kazalištu mladih dok će na Rivi pjevati Jelena Rozga. Sve će završiti velikim vatrometom.

Dan koji slavi cijela Dalmacija

"Ove godine u velikoj obljetničkoj godini 1100 godina crkvenih sabora koji su obilježili povijest Hrvatske posebno obilježavamo i sv. Duju. Čestitam svim Splićanima Dan grada i želim da u svojim obiteljima u pobožnosti provedu ovaj veliki blagdan", poručila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

Svetog Duju građanima je čestitao i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, kazavši da je to dan kojeg slave Split i cijela Dalmacija.

Vjeruje da će se na današnji dan lijepo zabaviti svi koji dođu u Split, te se prisjetiti kako je Split veliki grad koji ima jednu posebnu dušu. Otkrio je da mu je na Sudamji najdraža procesija i misa, a posebno ga raduje što vidi da svake godine sve više raste broj mladih ljudi koji sudjeluju u toj proslavi. "To je najljepša tradicija i neka bude šušura, veselja, fešte i zabave jer to Split itekako zaslužuje", kazao je Glavina. Upitan da komentira činjenicu da u Splitu danas nema premijera niti koga iz državnog vrha, odgovorio je da je on danas tu kao izaslanik Vlade jer je premijer Andrej Plenković u SAD-u na službenom putu.

Znak nepoštivanja prema gradu Splitu

Tradicionalna proslava okupila i lokalne političare koji su građanima zaželjeli da im dan prođe u veselju.

Gradonačelnika Ivicu Puljka novinarima je komentirao jučerašnji odlazak oporbe s dodjele priznanja u HNK, kazavši da mu je čudno što je izaslanik predsjednika Sabora napustio sjednicu i da je to znak nepoštivanja prema gradu Splitu. Rekao je i da je dosad na proslavu uvijek bio netko od čelnika države.

Kandidat za gradonačelnika Tomislav Šuta je nakon što je uputio čestitke sugrađanima, odgovarajući na pitanja novinara rekao da je gradonačelnik Ivica Puljak, koji je odbio doći na sučeljavanje na HRT s još trojicom kandidata nezadovoljan onim što je Željko Kerum rekao za Andru Krstulovića Oparu, sugrađanima pokazao neodgovornost i nekulturu što misli da nije dobro.

