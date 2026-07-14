U Hrvatsku stiže španjolski automobilski brend: Prodaja kreće već ove jeseni

Auto Hrvatska postaje službeni uvoznik i distributer marke EBRO za Hrvatsku i Sloveniju. Strateški ugovor između grupacija EBRO MOTORS GROUP i Auto Hrvatske potpisan je u tvornici EBRO u Barceloni, čime je potvrđen dolazak španjolskog automobilskog brenda na hrvatsko, a potom i slovensko tržište.

Ugovor su potpisali predsjednik EBRO MOTORS GROUP Rafael Ruiz, glavni izvršni direktor EBRO MOTORS-a Pedro Calef, član uprave EBRO-a Xu Jiangsheng, glavni izvršni direktor Poslovne grupe Auto Hrvatska Alen Vuksan-Ćusa te direktor društva Auto Hrvatska Importer Goran Banđen.

Prema ugovoru, Auto Hrvatska bit će zadužena za uvoz, distribuciju, prodaju i postprodajnu podršku vozila marke EBRO na oba tržišta. Kompanije će zajednički formirati specijalizirane timove za lansiranje brenda i njegov dugoročni razvoj.

Prodaja počinje na jesen

Službeni početak prodaje u Hrvatskoj planiran je za ovu jesen. Kupcima će biti predstavljena kompletna SUV gama, koju čine modeli EBRO s400, s700, s800 i s900.

Foto: Auto Hrvatska Automobili

Vozila će biti dostupna s benzinskim motorima, hibridnim i plug-in hibridnim pogonskim sustavima. Posebno zanimanje očekuje se za modele s400 i s700, koji pripadaju najtraženijim tržišnim segmentima.

U EBRO-u ističu njihovu kombinaciju suvremenog dizajna, naprednih tehnologija, bogate opreme, učinkovitosti te omjera cijene i kvalitete.

Sva vozila namijenjena hrvatskom i slovenskom tržištu proizvodit će se u tvornici EBRO u Barceloni.

Prodajna i servisna mreža Auto Hrvatske

U prvoj fazi EBRO će u Hrvatskoj biti zastupljen kroz prodajno-servisne centre Poslovne grupe Auto Hrvatska. Kupcima će ondje biti dostupna prodaja vozila, mogućnosti financiranja i postprodajna podrška.

Najavljeni su i jednaki jamstveni uvjeti kakve EBRO trenutačno nudi kupcima na španjolskom tržištu. Nakon početnog ulaska planirano je daljnje širenje prodajno-servisne mreže.

Foto: Auto Hrvatska Automobili

Auto Hrvatska ima gotovo 75 godina tradicije te više od 800 zaposlenika. Poslovna grupa djeluje kroz 12 trgovačkih društava na 33 lokacije u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini te Sjevernoj Makedoniji.

Kompanija već zastupa nekoliko automobilskih marki koje se nalaze među deset najprodavanijih proizvođača u Hrvatskoj.

Nastavak širenja u Europi

Dolazak u Hrvatsku i Sloveniju dio je EBRO-ove strategije širenja na europskom tržištu. Brend je isti model međunarodnog razvoja već primijenio u Portugalu i Bugarskoj.

Predsjednik EBRO MOTORS GROUP Rafael Ruiz poručio je da ulazak na dva nova tržišta predstavlja važnu prekretnicu u međunarodnom razvoju marke.

Foto: Auto Hrvatska Automobili

"Predani smo rastu uz snažne lokalne partnere koji odlično poznaju svoja tržišta i mogu pružiti vrhunsku razinu usluge kupcima, istovremeno podupirući dugoročni razvoj našeg brenda", rekao je Ruiz.

Dodao je da će širenje pridonijeti povećanju aktivnosti tvornice u Barceloni i otvoriti nove prilike za EBRO-ov sustav dobavljača.

Glavni izvršni direktor Poslovne grupe Auto Hrvatska Alen Vuksan-Ćusa ocijenio je da partnerstvo predstavlja važan korak u daljnjem razvoju kompanije.

"Riječ je o brendu koji uspješno spaja europsku proizvodnju, suvremenu tehnologiju i konkurentnu tržišnu ponudu", rekao je Vuksan-Ćusa.

Foto: Auto Hrvatska Automobili

Dodao je da očekuje kako će hrvatski i slovenski kupci prepoznati takvu kombinaciju te da će Auto Hrvatska svoju poziciju marke EBRO graditi oslanjajući se na iskustvo, stručnost i razvijenu prodajno-servisnu mrežu.