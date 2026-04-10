'JESTE ČULI?' /

ZET-ov tramvaj usred vožnje promijenio smjer, vozač šokirao putnike: 'Ja idem doma'

Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

'Vozač je preko razglasa rekao da to više nije tramvaj 14'

10.4.2026.
15:25
danas.hr
Putnici zagrebačkog tramvaja koji prometuje na liniji 14 u petak su svjedočili nesvakidašnjim scenama nakon što je vozač iznenada promijenio rutu, piše Večernji list

Čitateljica Večernjeg lista ispričala je da je u tramvaj ušla na Trgu bana Jelačića, a na vozilu je jasno stajalo da je riječ o liniji 14 koja ide do Rotora.

Međutim, dolaskom do Frankopanske stiglo je iznenađenje.

'Ja idem doma' 

"Vozač je preko razglasa rekao da to više nije tramvaj 14, nego da ide preko Vukovarske i Autobusnog kolodvora prema Dubravi. To je ponovio dva puta i pitao je li se čulo", navodi čitateljica.

Putnici su zatim pitali zašto je došlo do promjene linije, a vozač je poručio da je riječ o "unutrašnjoj stvari ZET-a jer on ide kući, a nije došla zamjena". 

Na displeju se potom kao krajnja linija postavilo "spremište Dubrava". 

POGLEDAJTE VIDEO: Strašni prizori ispred Avenue Malla u Zagrebu: Auto završio na tračnicama

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
Još iz rubrike