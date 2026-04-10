ZET-ov tramvaj usred vožnje promijenio smjer, vozač šokirao putnike: 'Ja idem doma'

Putnici zagrebačkog tramvaja koji prometuje na liniji 14 u petak su svjedočili nesvakidašnjim scenama nakon što je vozač iznenada promijenio rutu, piše Večernji list.

Čitateljica Večernjeg lista ispričala je da je u tramvaj ušla na Trgu bana Jelačića, a na vozilu je jasno stajalo da je riječ o liniji 14 koja ide do Rotora.

Međutim, dolaskom do Frankopanske stiglo je iznenađenje.

'Ja idem doma'

"Vozač je preko razglasa rekao da to više nije tramvaj 14, nego da ide preko Vukovarske i Autobusnog kolodvora prema Dubravi. To je ponovio dva puta i pitao je li se čulo", navodi čitateljica.

Putnici su zatim pitali zašto je došlo do promjene linije, a vozač je poručio da je riječ o "unutrašnjoj stvari ZET-a jer on ide kući, a nije došla zamjena".

Na displeju se potom kao krajnja linija postavilo "spremište Dubrava".

