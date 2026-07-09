Korlaet parkirao tamo gdje se ne smije: 'Mislio sam da je u redu, i drugi su bili parkirani'
Kaže kako je mislio da je ondje parking dozvoljen jer su bili parkirani drugi automobili u nizu
Net.hr je u posjedu fotografije automobila zamjenika zagrebačkog gradonačelnika Luke Korlaeta nepropisno parkiranog ispred trgovine na zagrebačkoj Trešnjevci.
Prema riječima čitateljice koja je fotografirala vozilo i Korlaeta u trenutku kada stoji pored njega, zamjenik gradonačelnika je parkirao u Tratinskoj ulici, na mjestu koje nije iscrtano kao parkirno.
Riječ je o nogostupu s jedne strane ceste, uz koji se odmah proteže tramvajska pruga.
Ispričao se
Iz Grada Zagreba za Net.hr su potvrdili da je fotografija autentična.
"Ispričavam se na propustu koji sam napravio uslijed previda misleći da se radi o lokaciji dozvoljenog parkinga, budući da su po dužini bili parkirani automobili u nizu s obje strane ulice. Na lokaciji sam se zadržao oko 20 minuta", objasnio je Korlaet.
Najavio je da će za prekršaj platiti za to propisanu kaznu.