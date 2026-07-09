Korlaet parkirao tamo gdje se ne smije: 'Mislio sam da je u redu, i drugi su bili parkirani'

Net.hr je u posjedu fotografije automobila zamjenika zagrebačkog gradonačelnika Luke Korlaeta nepropisno parkiranog ispred trgovine na zagrebačkoj Trešnjevci.

Prema riječima čitateljice koja je fotografirala vozilo i Korlaeta u trenutku kada stoji pored njega, zamjenik gradonačelnika je parkirao u Tratinskoj ulici, na mjestu koje nije iscrtano kao parkirno.

Riječ je o nogostupu s jedne strane ceste, uz koji se odmah proteže tramvajska pruga.

Foto: Čitateljica/Net.hr

Ispričao se

Iz Grada Zagreba za Net.hr su potvrdili da je fotografija autentična.

"Ispričavam se na propustu koji sam napravio uslijed previda misleći da se radi o lokaciji dozvoljenog parkinga, budući da su po dužini bili parkirani automobili u nizu s obje strane ulice. Na lokaciji sam se zadržao oko 20 minuta", objasnio je Korlaet.

Najavio je da će za prekršaj platiti za to propisanu kaznu.