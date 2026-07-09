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Korlaet parkirao tamo gdje se ne smije: 'Mislio sam da je u redu, i drugi su bili parkirani'

Korlaet parkirao tamo gdje se ne smije: 'Mislio sam da je u redu, i drugi su bili parkirani'
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Foto: Čitateljica/Net.hr

Kaže kako je mislio da je ondje parking dozvoljen jer su bili parkirani drugi automobili u nizu

9.7.2026.
18:12
Dunja Stanković
Čitateljica/Net.hr
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Net.hr je u posjedu fotografije automobila zamjenika zagrebačkog gradonačelnika Luke Korlaeta nepropisno parkiranog ispred trgovine na zagrebačkoj Trešnjevci. 

Prema riječima čitateljice koja je fotografirala vozilo i Korlaeta u trenutku kada stoji pored njega, zamjenik gradonačelnika je parkirao u Tratinskoj ulici, na mjestu koje nije iscrtano kao parkirno. 

Riječ je o nogostupu s jedne strane ceste, uz koji se odmah proteže tramvajska pruga. 

Korlaet parkirao tamo gdje se ne smije: 'Mislio sam da je u redu, i drugi su bili parkirani'
Foto: Čitateljica/Net.hr

Ispričao se

Iz Grada Zagreba za Net.hr su potvrdili da je fotografija autentična. 

"Ispričavam se na propustu koji sam napravio uslijed previda misleći da se radi o lokaciji dozvoljenog parkinga, budući da su po dužini bili parkirani automobili u nizu s obje strane ulice. Na lokaciji sam se zadržao oko 20 minuta", objasnio je Korlaet. 

Najavio je da će za prekršaj platiti za to propisanu kaznu. 

Luka KorlaetZagrebParkingAutomobilPromet
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