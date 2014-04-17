Dobro će vas nasmijati: HŽ traži novi slogan, prijedlozi pršte sa svih strana

HŽ Putnički prijevoz poziva sve studente da osmisle najkreativniji slogan vezan uz željeznički promet koji će biti korišten u promotivne svrhe, stoji na njihovim stranicama.

Kao nagrade za najkreativnije slogane nude karte za putovanja - 1. nagrada je InterRail karta za cijelu Europu za dvije osobe, druga nagrada putovanje vlakom na bilo kojoj relaciji u Hrvatskoj za dvije osobe, a treća promotivni poklon HŽ Putničkog prijevoza.

Sve u svemu, čini se da su se u HŽ-u sjetili kako jeftino doći do novog slogana. Ono na što, međutim, nisu računali je bijes koju javnost osjeća prema tom državnom gubitašu koji reže sve više linija.

Društvena mreža Twitter je prepuna duhovitih i vrlo sarkastičnih komentara na kvalitetu usluge koje nudi HŽ.

U nastavku donosimo samo neke od bisera, a ostale možete pogledati ovdje.

Od sumraka do zore uz HŽ

'Sporije je brže' je novo 'Manje je više'.

Tu dobijam sijede, tu putujem.

Vlakom i autobusom za istu cijenu.

Jankec ne bu videl beli Zagreb grad.

Pjesma za kampanju HŽ-a: "Ostala si uvijek ista".

Mi kasnimo, vi plaćate.

Kod nas je svaki dan vlak u snijegu!

Vrijeme, vrijeme, ništa nam ne znači vrijeme.

Naši putnici uvijek kasne duže.

U svakom gradu, al u krivo vrijeme.

Tko rano rani - HŽ ne.

Tko rano rani, dva presjedanja grabi.

Na naše vlakove je nemoguće zakasniti.

Kad stignemo, stignemo.

Život vam prebrzo leti? Nema problema, Putujte s HŽ-om.

Podsjetimo, na snazi je trodnevni štrajk u HŽ Cargu sa zahtjevom da se otpušanja radnika provode na pravedan i zakonit način.

https://twitter.com/search?q=%23H%C5%BDslogan