Slavonija se probudila okovana ledom, u Dalmaciji pada snijeg

Slavonija se u petak probudila okovana ledom, a zbog kiše koja se smrzava i leda iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za petak je izdano crveno upozorenje u Osječkoj regiji, dok je u Zagrebačkoj regiji na snazi narančasto upozorenje na poledicu.

Foto: David Jerkovic/pixsell

Snijeg pada mjestimice u Lici, ali i Dalmaciji.

Kada je riječ o hladnim valovima, umjerena opasnost na hladne valove danas i za vikend je u Zagrebačkoj i Karlovačkoj regiji.

U Gospićkoj regiji hladnoća će popustiti u subotu, a u Riječkoj regiji u nedjelju.

Tako je u Gradištu kod Županje jutros u sedam sati izmjereno je -9 stupnjeva Celzijusovih, u Slavonskom Brodu, Osijeku i Varaždinu -8, u Daruvaru, Bjelovaru i Karlovcu -7, a u Zagrebu i Gospiću je jutros -6.

Zanimljivo, Zavižan jutro ne bilježi minuse nego 0 stupnjeva Celzijusovih, a toliko je i u Kninu.

U Pazinu i Splitu su zabilježena tri stupnja, u Rijeci, Zadru i Šibeniku četiri, u Makarskoj pet, u Hvaru sedam, a u Dubrovniku i u Rabu osam, dok je u Komiži 10 stupnjeva Celzijusovih.

Preporuke DHMZ-a

Iz DHMZ-a su objavili preporuke za građane kako bi se zaštitili od velike hladnoće, a pri tome je važno pratiti vremensku prognozu i upozorenja o niskim temperaturama i nepovoljnim vremenskim prilikama te izbjegavati izlazak, ako to nije prijeko potrebno.

Osobama koje boluju od kroničnih bolesti, posebno kardiovaskularnog i respiratornog sustava, preporuča se izbjegavanje izlaganju niskim temperaturama u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima.

U slučaju kiše koja se ledi u dodiru s tlom, smrzavanja ili snijega na tlu, treba biti oprezan radi klizavih pločnika i kolnika te povećane mogućnosti padova i prijeloma kostiju.

Kod niskih temperatura treba izbjegavati teže fizičke poslove na otvorenom, kao i sve aktivnosti koje uzrokuju ubrzano disanje.

POGLEDAJTE VIDEO: Kerum se prisjetio kaosa u Splitu zbog snijega: 'Ovo je poučak kako se sačuvati od lomova'