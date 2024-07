NEKI TO VOLE VRUĆE / Opako vrije u metropoli! Šarene kombinacije dodatno podignule temperaturu u usijanom Zagrebu

Ljetna srpanjska nedjelja izvukla je Zagrepčane na špicu. I dok su neki još jedan sunčani i vruć dan iskoristili za šetnju centrom grada, drugi su se odlučili za bicikliranje, dok oni najmlađi nisu mogli odoljeti šarenilu izloga kojim su ih mamile trgovine s navijačkim rekvizitima. Jer, bez obzira na to što su Vatreni ispali s Europskom prvenstva, hrvatski dresovi i prepoznatljivi kvadratići i dalje su popularni. Centrom su prošetali i četveronožni ljubimci, a po prizorima s najvećeg zagrebačkog trga jasno je da su brojni građani već otišli na odmor izvan metropole. Oni koji su ostali na kopnu jučer su se sakrili u hlad zagrebačkog parka Zrinjevac, dok su neki osvježenje potražili u sladoledu. Grad su preplavili turisti koji su se od srpanjskog sunca i velikih temperatura pokušali zaštititi kišobranima. Do kraja dana ostaje pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i visoke temperature. Lokalno malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom popodne su mogući u unutrašnjosti. Temperatura u metropoli iće će do +32, a u ostatku zemlje će živa u termometru dosezati i +35 Celzijevih stupnjeva