Potres magnitude 2,7 pogodio Krk: 'Čuo se zvuk, a onda je zadrmalo'
Magnituda potresa iznosila je 2,7 prema Richteru
Slab potres, jakosti 2,7 prema Richteru zabilježen je u četvrtak ujutro na otoku Krku kod Stare Baške, izvijestila je Seizmološka služba.
Potres je zabilježen jutros u 7 sati i 3 minute.
Magnituda potresa iznosila je 2,7 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III-IV (tri do četiri) stupnja EMS ljestvice, precizirala je Seizmološka služba.
🔔#Earthquake (#potres) M2.3 occurred 5 km SE of #Crikvenica (#Croatia) 6 min ago (local time 07:03:46). More info at:— EMSC (@LastQuake) February 5, 2026
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/95yViZHe3M
🖥https://t.co/5f6ELJaxLb pic.twitter.com/DXhqgOUK6Z
'Tutnjava i podrhtavanje'
"Zvuk - pa zadrmalo" "Tutnjava i podrhtavanje", "Kao lagana i kratka grmljavina", pišu svjedoci na stranicama EMSC-a.
"Jako, Baška", "Osjetilo se jako, ali kratko", "Kratki udar, slab", "Dobro je streslo", "Tutnjava i zatreslo", dodaje se u komentarima.
POGLEDAJTE VIDEO: Obnova bez kraja: Potres bio 2020., povratak – možda 2030.