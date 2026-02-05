Potres magnitude 2,7 pogodio Krk: 'Čuo se zvuk, a onda je zadrmalo'

Slab potres, jakosti 2,7 prema Richteru zabilježen je u četvrtak ujutro na otoku Krku kod Stare Baške, izvijestila je Seizmološka služba.

Potres je zabilježen jutros u 7 sati i 3 minute.

Magnituda potresa iznosila je 2,7 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III-IV (tri do četiri) stupnja EMS ljestvice, precizirala je Seizmološka služba.

'Tutnjava i podrhtavanje'

"Zvuk - pa zadrmalo" "Tutnjava i podrhtavanje", "Kao lagana i kratka grmljavina", pišu svjedoci na stranicama EMSC-a.

"Jako, Baška", "Osjetilo se jako, ali kratko", "Kratki udar, slab", "Dobro je streslo", "Tutnjava i zatreslo", dodaje se u komentarima.

