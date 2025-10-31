Šef Uprave Holdinga otkrio uzrok odrona otpada na Jakuševcu: 'Bili smo u pravu'

Uzrok odrona otpada na zagrebačkom odlagalištu otpada Jakuševec je zadržavanje vode u odlagalištu, izvijestio je u petak predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković predstavljajući nalaz neovisnih sudskih vještaka te je najavio da će se odgovornosti preispitati.

Novaković je na konferenciji za novinare rekao da su danas objavljeni završni izvještaji neovisnih sudskih vještaka iz područja graditeljstva, zaštite okoliša i strojarstva u postupku osiguranja dokaza koji je Zagrebački holding pokrenuo na Općinskom građanskom sudu u Novom Zagrebu.

Naglasio je da su njihove pretpostavke tim nalazom i potvrđene.

"Bili smo u pravu oko uzroka - utvrđeno je da je ključni problem zadržavanje vode u odlagalištu, što se događa uslijed neadekvatnog projektnog rješenja. Nažalost, zadržavanje vode nije nova pojava, ona se odavno prepoznala, ali nisu provedene adekvatne mjere da se dovoljno pojača drenaža ili drugačije riješi taj problem", rekao je Novaković. Dakle, naglasio je, izvješće dokazuje kako nije istina da je uzrok eksplozija plina ili sastav otpada kao što su neki 'kvazi stručnjaci' tvrdili.

Trojica radnika ozlijeđena

Odron otpada u kojem su trojica radnika ozlijeđena, od kojih jedan teško, dogodio se početkom prosinca 2023. i bio je to drugi odron u mjesec dana.

Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Najavio je da će se preispitati odgovornost sudionika u gradnji, kao i odgovornost bivših uprava za nečinjenje ili neinformiranje na stanju u odlagalištu.

Na pitanje novinara koga smatraju odgovornim, Novaković je odgovorio da će se konzultirati s pravnim stručnjacima. No, dodao je, smatramo da je područje odgovornosti na bivšim upravama koje nisu poduzele sve mjere, a ključna odgovornost na timu koji su dionici gradnje.

Napravit ćemo analizu analizu pojedinačnih odgovornosti te poduzeti sve što je nužno, odgovorio je na pitanje je li to podloga za podizanje kaznene prijave.

"Evidentno je dokazano kroz ispitivanja koja su provedena za potrebe izrade ovog nalaza i mišljenja da se voda zadržava u tijelu odlagališta i stvara porni tlak. Ova činjenica je u suprotnosti s Glavnim projektom iz 2000. godine. Uzrok odrona je gubitak posmične čvrstoće materijala otpada, čemu je doprinijela povišena razina zadržane procjedne vode unutar otpada", citirao je dio zaključka iz izvještaja neovisnih sudskih vještaka.

Prethodne uprave propustile djelovati

Novaković je istaknuo i da su, unatoč upozorenjima stručnjaka još od 2008., prethodne uprave, nažalost, propustile djelovati po pitanju adekvatnog unaprjeđenja stanja na odlagalištu, te oni kao nova uprava niti u primopredaji nisu bili informirani o takvom stanju i ozbiljnosti problema.

Očito je, kaže, da određeni dionici gradnje nisu poduzimali adekvatne mjere, prvenstveno u smjeru izmjene projekta kako bi se spriječio taj događaj, pa se tek nakon incidenta krenulo u ozbiljnije izmjene projekta gdje su se primarno poboljšali sustavi drenaže i otplinjavanja te uvele mjere zaštite pokosa od odrona.

Novaković je naglasio i da se, upravo zbog njihova inzistiranja da se napravi sve što je nužno, otpad danas odlaže prema unaprjeđenom projektu, s aktivnostima koje vještak u ovom nalazu i predlaže kako bi se spriječilo ponavljanje odrona.

"Sve ovo radimo kako bismo mogli sigurno odlagati otpad na Jakuševcu do 2028. kada je predviđen završetak izgradnje Centra za gospodarenje otpadom na Resniku i konačno zatvaranje odlagališta na Jakuševcu", rekao je Novaković te poručio: "Mi ćemo biti ti koji ćemo konačno riješiti problem Jakuševca i zatvoriti ga".

Najavio je i da će tim stručnjaka utvrditi jesu li potrebne dodatne radnje na nekim starim plohama jer im je cilj osigurati da trajno bude stabilno odlagalište. Nastavit će s odlaganjima otpada na preostalom dijelu plohe prema unaprjeđenom projektu gdje ne postoji velika vjerojatnost da će doći do nekih neželjenih pojava.

