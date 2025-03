Sava se izlila iz korita prema nasipu u Zagrebu, u Zagorju vozilo zaglavilo u vodi

Čitatelj portala Danas.hr poslao nam je fotografiju rijeke Save u Zagrebu i rekao kako se izlila iz korita prema nasipu. "Cijelu noć padala je jaka kiša, jutros vidim da se Sava ozbiljno podigla. Dobro je, čini mi se da nema ugroze, ali je baš nabujala", rekao nam je.

Snimio je fotografiju u naselju Prečko, a kasnije i video dok je prelazio Savu preko Jadranskog mosta. "U tramvaju sam, Sava je baš visoka", rekao nam je.

Poplava i u Zagorju

Osim izlijevanja Save do poplave je došlo i u Zagorju, točnije u Jakuševcu Zabočkom. Poplavljeno je oko sedamdesetak metara ceste, a jedan osobni automobil završio je u jarku, javlja Zagorje.com. Mještani su ogorčeni jer im je zbog vode naselje sada odsječeno.

Foto: Zagorje.com

Foto: Zagorje.com

Meteorolog najavio oborine

RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić prognozirao je danas česte, nerijetko i obilne kiše koje će se premještati tmurnim zapadnim dijelom zemlje. Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru uz jače pljuskove i grmljavinu danas može biti bujičnih ili urbanih poplava. Malo manje kišovito prijepodne, a kiša i pljuskovi polako će do sredine dana početi zahvaćati istok i jug zemlje. Na Kvarneru prolazno bura, dok vjetrovito ostaje u Dalmaciji s jakim i olujnim jugom.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje će biti oblačno, ali manje tmurno uz tek rijetko koju kap kiše. Kišovitije opet kasnije navečer. Temperatura će biti tek malo viša od jutarnje, što će biti svježije nego do sad uz 12-13 °C, osobito uz slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Kiša u drugom dijelu dana sve češća na istoku, a mogući su i jači pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u Posavini i oko slavonskog gorja. Temperatura ostaje visoka za doba godine, ali svježije nego danas, bit će to između 14 i 18 °C.

